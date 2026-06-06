В Украине запускают первую полноформатную программу поддержки украинской культуры «Тысячевесна»

Миллиарды гривен ежегодно будут направляться на создание культурного продукта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запуске первой полноформатной программы поддержки украинской культуры «Тысячевесна».

По его словам, миллиарды гривен ежегодно гарантированно будут направляться на создание культурного продукта.

«Программа охватывает семь направлений — от фильмов, сериалов и анимации до музыки, перформативного и визуального искусства, а также создания контента для социальных сетей. Уже имеем 1151 заявку. Рассмотрение заявок продолжается, поэтому их будет больше. Окончательный результат представим 12 июня.

Проекты поступили из всех уголков страны. Около 17% из них являются дебютными. Этот год — стартовый. В дальнейшем ежегодная поддержка украинской культуры будет только расти», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что развитие современной украинской культуры, поддержка авторов и проектов, создание нового украинского продукта являются важной частью силы страны.

«Особенно ценно видеть, что даже во время полномасштабной войны творческая энергия в Украине не угасает. Благодарю всех, кто работает для того, чтобы украинский голос звучал еще сильнее через творчество», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.