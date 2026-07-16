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ГБР разоблачило правоохранителя, продававшего боеприпасы и оружие через мессенджер

20:29, 16 июля 2026 116
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После того как нашёлся покупатель, правоохранитель договорился с ним о встрече в Краматорске и продал гранатометы и боеприпасы за 30 тысяч гривен.
ГБР разоблачило правоохранителя, продававшего боеприпасы и оружие через мессенджер
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя, которого подозревают в незаконном сбыте оружия и боеприпасов во время выполнения боевых задач в Донецкой области.

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Как сообщили в ГБР, при содействии руководства Национальной полиции обвинительный акт в отношении полицейского направили в суд.

По данным следствия, правоохранитель незаконно получил два противотанковых гранатомета и 10 кумулятивных противотанковых гранат с запалами. После этого он разместил объявление о продаже оружия в одном из мессенджеров.

Оружие и боеприпасы, как отмечают в бюро, мужчина хранил в арендованном гараже. После того как нашел покупателя, он договорился о встрече в Краматорске и продал гранатометы и боеприпасы за 30 тысяч гривен.

Во время следственных действий сотрудники ГБР изъяли гранатометы, гранаты и пороховые заряды к ним.

Правоохранителю предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Винницкой области мужчине сообщили о подозрении в незаконном хранении и сбыте боеприпасов. По версии следствия, 41-летний житель Тывривской громады занимался продажей боеприпасов.

Фигурант в течение февраля-марта этого года дважды продал 5 боеприпасов — ручные гранаты Ф-1 промышленного производства, а также боеприпасы иностранного производства за 10 тысяч гривен. 

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Национальная полиция ГБР боеприпасы

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