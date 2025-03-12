В Винницкой области мужчина продавал гранаты — ему грозит до 7 лет за решеткой

41-летний житель Тывровской громады занимался сбытом боевых припасов.

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На Винниччине мужчине сообщено о подозрении в незаконном хранении и сбыте боеприпасов. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Подозревается, что 41-летний житель Тывровской громады занимался сбытом боевых припасов.

Фигурант в течение февраля-марта этого года дважды продал 5 боеприпасов – ручные гранаты Ф-1 промышленного производства, а также боевые припасы иностранного производства за 10 тыс. грн.

Кроме того, мужчина планировал осуществить незаконный сбыт еще 2 гранат в ближайшее время.

Однако правонарушитель был задержан в процессуальном порядке.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления источника происхождения боевых припасов.

На данный момент прокурор подал в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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