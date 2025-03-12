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Россияне пытаются прорвать границу в Сумской области, но не имеют успехов, – спикер ГПСУ Андрей Демченко

15:59, 12 марта 2025
По словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, россияне проводят десятки штурмовых действий по позициям украинских воинов.
Россияне пытаются прорвать границу в Сумской области, но не имеют успехов, – спикер ГПСУ Андрей Демченко
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Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что враг пытается прорвать границу в Сумской области, но уничтожается пограничниками и другими подразделениями Сил обороны Украины.

По его словам, пытаясь вытеснить Силы обороны Украины из Курской области, россияне проводят десятки штурмовых действий по позициям украинских воинов.

«Они стремятся окружить наши силы, находящиеся в Курской области, или же перерезать логистические пути. Сейчас фиксируется попытка перехода границы маленькими штурмовыми группами врага – по 2-3 военнослужащих, иногда по 5, которые имеют задачу максимально продвинуться вглубь нашей территории, накопиться, закрепиться и расширить зону боевых действий. Однако успеха они не имеют: только за прошедшие сутки около 20 российских военнослужащих были уничтожены», – сказал Демченко в эфире телемарафона «Единые новости».

Ранее сообщалось, что народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что полного выхода войск ВСУ из Суджи Курской области РФ нет.

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война Государственная пограничная служба

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