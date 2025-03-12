Полного выхода ВСУ из Суджи нет, — секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко

Россияне частично вошли в город, в Курской области сохраняется сложная ситуация.

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Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что полного выхода войск ВСУ из Суджи Курской области РФ нет.

Однако, по его словам, россияне частично вошли в город.

«Я с утра разговаривал с бойцами, которые там находятся, они не подтверждают нашего полного выхода из Суджи. Есть информация, что россияне вошли в определённую часть, продолжаются бои, россияне там контролируют определённую территорию, которая находится за рекой, но информации о том, что наши полностью вышли из Суджи, по состоянию на два часа назад у меня нет», — сказал Костенко на брифинге.

Нардеп подтвердил, что ситуация в Курской области сложная и «это действительно правда».

«И сейчас наше командование пытается где-то стабилизировать, где-то восстановить ситуацию, задействуя новые резервы, новые войска. Но противник продолжает оказывать давление. В том числе есть информация, что он на некоторых направлениях вошёл на территорию Украины и пытается удерживать уже наши территории (если мы посмотрим на карту, то это с левого фланга) для того, чтобы перерезать нам логистику», — добавил Костенко.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские защитники в Курской области продолжают выполнять задачи.

«Наши войска в Курской области продолжают выполнять задачи, Россия давит. Наше командование делает всё необходимое — максимально сохраняет жизни воинов», — подчеркнул Глава государства.

Больше деталей Президент не предоставил.

В утренней сводке Генштаба ВСУ указывали, что за вчера украинские военные отразили 33 атаки российских сил, также они нанесли разные удары по позициям.

По последним данным, на карте украинского проекта DeepState, отслеживающего ситуацию на фронте, например, город Суджа не обозначен больше в серой зоне, как это было еще утром. Теперь эта линия сместилась к участку рядом.

Ранее в СМИ появилась информация, что в город Суджа вошли войска РФ. В городе продолжаются бои.

Кроме того, ряд пропагандистских российских каналов публиковал видео, на котором российские военные якобы уже находятся в центре города — на площади Советская.

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