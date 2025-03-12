Практика судов
  1. В Украине

Полного выхода ВСУ из Суджи нет, — секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко

14:55, 12 марта 2025
Россияне частично вошли в город, в Курской области сохраняется сложная ситуация.
Полного выхода ВСУ из Суджи нет, — секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что полного выхода войск ВСУ из Суджи Курской области РФ нет.

Однако, по его словам, россияне частично вошли в город.

«Я с утра разговаривал с бойцами, которые там находятся, они не подтверждают нашего полного выхода из Суджи. Есть информация, что россияне вошли в определённую часть, продолжаются бои, россияне там контролируют определённую территорию, которая находится за рекой, но информации о том, что наши полностью вышли из Суджи, по состоянию на два часа назад у меня нет», — сказал Костенко на брифинге.

Нардеп подтвердил, что ситуация в Курской области сложная и «это действительно правда».

«И сейчас наше командование пытается где-то стабилизировать, где-то восстановить ситуацию, задействуя новые резервы, новые войска. Но противник продолжает оказывать давление. В том числе есть информация, что он на некоторых направлениях вошёл на территорию Украины и пытается удерживать уже наши территории (если мы посмотрим на карту, то это с левого фланга) для того, чтобы перерезать нам логистику», — добавил Костенко.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские защитники в Курской области продолжают выполнять задачи.

«Наши войска в Курской области продолжают выполнять задачи, Россия давит. Наше командование делает всё необходимое — максимально сохраняет жизни воинов», — подчеркнул Глава государства.

Больше деталей Президент не предоставил.

В утренней сводке Генштаба ВСУ указывали, что за вчера украинские военные отразили 33 атаки российских сил, также они нанесли разные удары по позициям.

По последним данным, на карте украинского проекта DeepState, отслеживающего ситуацию на фронте, например, город Суджа не обозначен больше в серой зоне, как это было еще утром. Теперь эта линия сместилась к участку рядом.

Ранее в СМИ появилась информация, что в город Суджа вошли войска РФ. В городе продолжаются бои.

Кроме того, ряд пропагандистских российских каналов публиковал видео, на котором российские военные якобы уже находятся в центре города — на площади Советская.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

рф военные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия предложила ввести пошлины на женские неглиже из США и куриные крылышки

В тарифном списке от Еврокомиссии указаны американские куриные крылышки, мотоциклы и женские неглиже – Politico.

В Украине предлагают создать Офис поддержки инвесторов и ввести «инвестиционное гражданство» для бизнеса из США

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия вместе с коллегами зарегистрировали проект, который предусматривает введение «инвестиционного гражданства» или других специальных условий для бизнеса из США и стран-партнеров.

ВАКС ищет 50 помощников судей – по данным Минфина, средняя зарплата составляет 51,8 тысяч грн

В связи с увеличением количества судей Антикорсуда в ВАКС объявили, что ищут работников на 110 должностей, из которых 50 человек – помощники судей.

В конкурсе на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов останется 67 кандидатов

ВККС завершила проверку практических заданий 105 претендентов на должности судей административной специализации.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий должностной оклад для полицейских не менее 30280 грн

Верховная Рада приняла за основу законопроект о денежном обеспечении полицейских, который лежал в парламенте с января 2022 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді