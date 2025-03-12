Практика судів
  1. В Україні

Повного виходу ЗСУ із Суджі немає, — секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко

14:55, 12 березня 2025
Росіяни частково зайшли у місто, на Курщині утримується складна ситуація.
Повного виходу ЗСУ із Суджі немає, — секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що повного виходу військ ЗСУ з Суджі Курської області РФ немає.

Однак, за його словами, росіяни частково зайшли у місто.

«Я зранку розмовляв з бійцями, які там знаходяться, вони не підтверджують нашого повного виходу з Суджі. Є інформація, що росіяни зайшли в певну частину, продовжуються бої,  росіяни там контролюють певну  територию, яка там за річкою знаходиться, але інформації про те, що  наші повністю вийшли з Суджі, станом на 2 години назад, в мене немає», — сказав Костенко на брифінгу.

Нардеп підтвердив, що ситуація на Курщині складна і «це дійсно правда».

«І зараз наше командування намагається десь стабілізувати, десь відновити ситуацію, або задіючи нові резерви, нові війська. Але противник продовжує тиснути. В тому числі є інформація, що він там на деяких напрямках зайшов на територію України та намагається утримувати вже наші території (якщо ми подивимося на карту, то це з лівого флангу) для того, щоб перерізати нам логістику», - додав Костенко.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські захисники на Курщині продовжуть виконувати завдання.

«Наші війська на Курщині продовжуть виконувати завдання, росія тисне. Наше командування робить все, що треба — по максимуму зберігає життя воїнів», — наголосив Глава держави.

Більше деталей Президент не надав.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ вказували, що за вчора українські військові відбили 33 атаки російських сил, також вони завдали різних ударів по позиціях.

За останніми даними, на мапі українського проєкту DeepState, що відстежує ситуацію на фронті, наприклад, місто Суджа не позначена більше в сірій зоні, як це було ще вранці. Тепер ця лінія змістилась до ділянки поруч.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що в місто Суджа увійшли війська РФ. У місті тривають бої.

Також низка пропагандистських російських каналів публікувала відео, на якому російські військові начебто знаходяться вже у центрі міста — на площі Совєтська.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

рф військові

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для чоловіків за кордоном можуть скасувати умову наявності військово-облікового документа для видачі паспорта, бо ця заборона не стимулює їх повертатися – Чернишов

Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що Кабмін може переглянути необхідність наявності у чоловіка, який знаходиться за кордоном, військово-облікового документа для видачі паспорта.

Єврокомісія запропонувала ввести мита на жіночі негліже зі США та курячі крильця

У тарифному списку від Єврокомісії зазначені американські курячі крильця, мотоцикли та жіночі негліже – Politico.

В Україні пропонують створити Офіс підтримки інвесторів і запровадити «інвестиційне громадянство» для бізнесу зі США

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія разом з колегами зареєстрували проект, який передбачає запровадження «інвестиційного громадянства» чи інших спеціальних умов для бізнесу зі США та країн-партнерів.

ВАКС шукає 50 помічників суддів – за даними Мінфіну, середня зарплата складає 51,8 тисяч грн

У зв’язку зі збільшенням кількості суддів Антикорсуду у ВАКС оголосили, що шукають працівників на 110 посад, серед яких 50 осіб – помічники суддів.

У конкурсі на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів залишиться 67 кандидатів

ВККС завершила перевірку практичних завдань 105 претендентів на посади суддів адміністративної спеціалізації.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді