Повного виходу ЗСУ із Суджі немає, — секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко

Росіяни частково зайшли у місто, на Курщині утримується складна ситуація.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що повного виходу військ ЗСУ з Суджі Курської області РФ немає.

Однак, за його словами, росіяни частково зайшли у місто.

«Я зранку розмовляв з бійцями, які там знаходяться, вони не підтверджують нашого повного виходу з Суджі. Є інформація, що росіяни зайшли в певну частину, продовжуються бої, росіяни там контролюють певну територию, яка там за річкою знаходиться, але інформації про те, що наші повністю вийшли з Суджі, станом на 2 години назад, в мене немає», — сказав Костенко на брифінгу.

Нардеп підтвердив, що ситуація на Курщині складна і «це дійсно правда».

«І зараз наше командування намагається десь стабілізувати, десь відновити ситуацію, або задіючи нові резерви, нові війська. Але противник продовжує тиснути. В тому числі є інформація, що він там на деяких напрямках зайшов на територію України та намагається утримувати вже наші території (якщо ми подивимося на карту, то це з лівого флангу) для того, щоб перерізати нам логістику», - додав Костенко.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські захисники на Курщині продовжуть виконувати завдання.

«Наші війська на Курщині продовжуть виконувати завдання, росія тисне. Наше командування робить все, що треба — по максимуму зберігає життя воїнів», — наголосив Глава держави.

Більше деталей Президент не надав.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ вказували, що за вчора українські військові відбили 33 атаки російських сил, також вони завдали різних ударів по позиціях.

За останніми даними, на мапі українського проєкту DeepState, що відстежує ситуацію на фронті, наприклад, місто Суджа не позначена більше в сірій зоні, як це було ще вранці. Тепер ця лінія змістилась до ділянки поруч.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що в місто Суджа увійшли війська РФ. У місті тривають бої.

Також низка пропагандистських російських каналів публікувала відео, на якому російські військові начебто знаходяться вже у центрі міста — на площі Совєтська.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.