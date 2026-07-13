У Раді можуть створити спецкомісію для аналізу стану північних прикордонних територій і Чорнобильської зони

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про створення Тимчасової спеціальної комісії, яка має проаналізувати стан північних прикордонних територій України, наслідки Чорнобильської катастрофи та підготувати пропозиції щодо вдосконалення державної політики і законодавства.

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В Україні планують створити спеціальну парламентську комісію, яка вивчатиме ситуацію на північних прикордонних територіях та територіях, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Її завданням стане аналіз безпекових, соціально-економічних і правових проблем цих регіонів, а також підготовка пропозицій щодо вдосконалення державної політики.

До Верховної Ради подали проєкт постанови №15392 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для підготовки питань щодо стану північних прикордонних територій України та наслідків Чорнобильської катастрофи.

Чому пропонують створити комісію

Зазначається, що необхідність створення комісії виникла через практику застосування законодавства про правовий режим воєнного стану органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями на північному прикордонні. Автори документа наголошують, що повномасштабна війна поставила перед цими регіонами нові виклики, пов'язані із захистом населення, функціонуванням критичної інфраструктури та ефективністю державного управління.

Окремо звертається увага на те, що значна частина північних прикордонних територій зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це створює особливості правового регулювання та впливає на соціальні й демографічні процеси. Додатковим фактором ризику є розташування цих територій уздовж державного кордону з Росією та Білоруссю.

У документі зазначено, що особливого підходу потребують Чернігівська, Сумська, Житомирська, Рівненська, Волинська та Київська області, де необхідно враховувати як безпекову ситуацію, так і специфіку територій, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Які завдання виконуватиме комісія

Проєктом постанови передбачено, що Тимчасова спеціальна комісія має провести комплексний аналіз стану північних прикордонних територій та територій, які зазнали радіоактивного забруднення.

Зокрема, планується оцінити безпекову ситуацію, масштаби руйнувань і економічних втрат, демографічні процеси, стан транспортної, медичної та соціальної інфраструктури, темпи відновлення житлового фонду, функціонування об'єктів критичної інфраструктури, а також виконання планів їх відновлення і розвитку в умовах воєнного стану.

Також комісія має проаналізувати можливі випадки неналежного управління цими територіями, зокрема можливі порушення під час використання коштів державного та місцевих бюджетів, здійснення публічних закупівель і ухвалення рішень органами державної влади та місцевого самоврядування.

Крім цього, передбачається збір та аналіз інформації про рішення, дії чи бездіяльність органів влади щодо забезпечення безпеки цивільного населення, а також вивчення інформації з медіа та інших джерел щодо можливого неефективного використання бюджетних коштів.

Окремим напрямом діяльності стане аналіз практики застосування законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також законодавства у сфері використання й охорони радіоактивно забруднених земель.

Як працюватиме спеціальна комісія

Проєкт постанови визначає основні засади діяльності Тимчасової спеціальної комісії. Передбачається затвердження її кількісного складу, призначення голови та заступника голови, а також визначення строку роботи.

Комісія повинна буде підготувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства, спрямованого на підвищення ефективності державної політики щодо розвитку північних прикордонних територій і територій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також документом передбачено, що не пізніше ніж через шість місяців із дня створення комісія має прозвітувати перед Верховною Радою про результати своєї роботи, після чого звітування здійснюватиметься у визначеному порядку.

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація проєкту не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України. На думку авторів ініціативи, створення комісії дасть змогу оцінити ефективність управління прикордонними територіями в умовах воєнного стану, виявити проблемні питання та напрацювати рекомендації щодо вдосконалення державної політики у цій сфері.

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