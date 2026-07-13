В Раде могут создать спецкомиссию для анализа состояния северных приграничных территорий и Чернобыльской зоны

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании Временной специальной комиссии, которая должна проанализировать состояние северных приграничных территорий Украины, последствия Чернобыльской катастрофы и подготовить предложения по совершенствованию государственной политики и законодательства.

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В Украине планируют создать специальную парламентскую комиссию, которая будет изучать ситуацию на северных приграничных территориях и территориях, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Ее задачей станет анализ вопросов безопасности, социально-экономических и правовых проблем этих регионов, а также подготовка предложений по совершенствованию государственной политики.

В Верховную Раду внесен проект постановления №15392 о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по подготовке вопросов, касающихся состояния северных приграничных территорий Украины и последствий Чернобыльской катастрофы.

Почему предлагают создать комиссию

Отмечается, что необходимость создания комиссии возникла в связи с практикой применения законодательства о правовом режиме военного положения органами местного самоуправления и военными администрациями на северных приграничных территориях. Авторы документа подчеркивают, что полномасштабная война поставила перед этими регионами новые вызовы, связанные с защитой населения, функционированием критической инфраструктуры и эффективностью государственного управления.

Отдельно обращается внимание на то, что значительная часть северных приграничных территорий подверглась радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы. Это создает особенности правового регулирования и влияет на социальные и демографические процессы. Дополнительным фактором риска является расположение этих территорий вдоль государственной границы с Россией и Беларусью.

В документе указано, что особого подхода требуют Черниговская, Сумская, Житомирская, Ровенская, Волынская и Киевская области, где необходимо учитывать как ситуацию в сфере безопасности, так и специфику территорий, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Какие задачи будет выполнять комиссия

Проектом постановления предусмотрено, что Временная специальная комиссия должна провести комплексный анализ состояния северных приграничных территорий и территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

В частности, планируется оценить ситуацию в сфере безопасности, масштабы разрушений и экономических потерь, демографические процессы, состояние транспортной, медицинской и социальной инфраструктуры, темпы восстановления жилищного фонда, функционирование объектов критической инфраструктуры, а также выполнение планов их восстановления и развития в условиях военного положения.

Кроме того, комиссия должна проанализировать возможные случаи ненадлежащего управления этими территориями, в том числе возможные нарушения при использовании средств государственного и местных бюджетов, проведении публичных закупок и принятии решений органами государственной власти и местного самоуправления.

Также предусматривается сбор и анализ информации о решениях, действиях или бездействии органов власти по обеспечению безопасности гражданского населения, а также изучение информации из средств массовой информации и других источников о возможном неэффективном использовании бюджетных средств.

Отдельным направлением работы станет анализ практики применения законов Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» и «О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы», а также законодательства в сфере использования и охраны радиоактивно загрязненных земель.

Как будет работать специальная комиссия

Проект постановления определяет основные принципы деятельности Временной специальной комиссии. Предусматривается утверждение ее количественного состава, назначение председателя и заместителя председателя, а также определение срока работы.

Комиссия должна будет подготовить предложения по совершенствованию законодательства, направленного на повышение эффективности государственной политики в отношении развития северных приграничных территорий и территорий, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также документ предусматривает, что не позднее чем через шесть месяцев со дня создания комиссия должна представить Верховной Раде отчет о результатах своей работы, после чего отчитываться в установленном порядке.

В пояснительной записке отмечается, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. По мнению авторов инициативы, создание комиссии позволит оценить эффективность управления приграничными территориями в условиях военного положения, выявить проблемные вопросы и подготовить рекомендации по совершенствованию государственной политики в этой сфере.

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