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Почему Украине понадобилась банкнота 2000 грн – Нацбанк объяснил

10:37, 13 июля 2026
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В регуляторе объяснили, что введение нового номинала является следствием изменений в экономике.
Почему Украине понадобилась банкнота 2000 грн – Нацбанк объяснил
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Национальный банк Украины заявил, что появление в обращении новой банкноты номиналом 2000 гривен не окажет влияния на уровень инфляции.

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В регуляторе объяснили, что введение нового номинала является следствием изменений в экономике — роста цен, доходов населения и объемов наличных денег в обращении, а не предпосылкой этих процессов.

В Нацбанке подчеркнули, что наличные денежные средства необходимы для обслуживания расчетов в экономике. Когда экономика меняется, банкнотный ряд должен отражать эти изменения.

Там отметили, что последний новый номинал гривны — банкнота 1000 гривен — был введен семь лет назад. За это время Украина пережила пандемию COVID-19 и полномасштабное вторжение России.

По данным Государственной службы статистики, за этот период среднемесячная заработная плата в Украине выросла примерно втрое, уровень цен по показателю инфляции — вдвое. В то же время, по информации НБУ, более чем вдвое увеличился объем наличных денег в обращении.

Кроме того, в НБУ объясняют, что чрезмерное количество банкнот различных номиналов создает неудобства для граждан и увеличивает расходы государства на организацию наличного денежного обращения.

«Выход банкнот нового номинала должен решить эту проблему», — отметили в Национальном банке.

Главная задача Национального банка — чтобы инфляция была низкой и стабильной. Сейчас она находится на уровне около 7%, тогда как цель НБУ — привести инфляцию к 5%.

По прогнозам НБУ, во второй половине 2026 года возможно некоторое ускорение инфляции из-за роста расходов бизнеса, в частности на энергоносители и оплату труда.

В то же время в Нацбанке ожидают, что по итогам 2027 года инфляция начнет снижаться и постепенно вернется к целевому показателю 5% в 2028 году.

Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины объявил о расширении номинального ряда гривны — в наличное обращение вводится новая банкнота номиналом 2000 гривен.

Новая купюра появится в обращении 4 сентября 2026 года.

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