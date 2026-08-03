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«Боевые» по 100 тысяч гривен для бухгалтеров: ДБР сообщило новые подозрения в воинской части

11:23, 3 августа 2026
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Всего с августа 2023 года по октябрь 2024 года сумма безосновательных выплат составила почти 4 млн гривен.
«Боевые» по 100 тысяч гривен для бухгалтеров: ДБР сообщило новые подозрения в воинской части
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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о новых подозрениях бывшему начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей на Запорожском направлении и десяти бухгалтерам, которых подозревают в незаконном получении дополнительных выплат, предназначенных для военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях.

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По данным следствия, финансово-экономическая служба воинской части фактически работала на территории Днепропетровской области. Несмотря на это, ее руководитель вносил в официальные документы ложные сведения о том, что сотрудники бухгалтерии якобы выполняют боевые задачи на Запорожском направлении.

На основании этих документов бухгалтеры ежемесячно получали дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен, предусмотренное для военнослужащих, находящихся на передовой.

По информации ГБР, каждому из десяти бухгалтеров незаконно начислили от 100 до более чем 500 тысяч гривен. Общая сумма необоснованных выплат за период с августа 2023 года по октябрь 2024 года составила почти 4 млн гривен.

Кроме того, правоохранители установили, что один из сотрудников финансовой службы, воспользовавшись отсутствием надлежащего контроля, присвоил еще 7,4 млн гривен, предназначенных для выплат военнослужащим. За это преступление суд уже приговорил его к восьми годам лишения свободы.

На основании собранных доказательств следователи сообщили участникам схемы о новых и уточненных подозрениях. Бывшему начальнику финансово-экономической службы инкриминируют халатное отношение к военной службе, растрату имущества путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог. Десять бухгалтеров подозреваются в присвоении имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру воинской части в Черниговской области и трем его подчиненным, которые, по данным следствия, организовали схему незаконного получения выплат военнослужащим, якобы дежурившим на вымышленном «командном пункте».

Командир создал на бумаге отдельный штаб, в который были зачислены 14 военнослужащих. Фактически они не исполняли служебные обязанности, однако почти год получали по 2 тысячи гривен за каждый «наряд». Часть этих денег они передавали организаторам схемы.

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