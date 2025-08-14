В Черниговской области разоблачили командира воинской части, который создал «командный пункт на бумаге» для заработка на выплатах

ГБР раскрыло схему фиктивных выплат в воинской части в Черниговской области.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру воинской части из Черниговской области и трем его подчиненным, которые, по данным следствия, организовали схему незаконного получения выплат военнослужащим, якобы дежурившим в вымышленном «командном пункте».

В 2024 году командир создал на бумаге отдельный штаб, в который зачислили 14 военных. Фактически они не выполняли служебных обязанностей, но почти год получали по 2 тыс. грн за каждое «дежурство». Часть денег они отдавали организаторам схемы.

Несколько военных выполняли личные поручения для командира — ремонтировали его частную усадьбу, строили гостевой дом и обустраивали квартиру сына.

Кроме того, по данным ГБР, командир способствовал уклонению от службы еще одного военнослужащего, который в рабочее время зарабатывал на ремонте автомобилей недалеко от части. Остальные солдаты просто проводили время службы по своему усмотрению.

Ущерб государству от этой схемы превысил 2 млн грн.

Четырем офицерам сообщено о подозрении в преступлениях, совершенных в составе организованной группы:

командиру воинской части — за злоупотребление властью или служебным положением (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины);

начальнику отдела хранения воинской части — по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины;

старшему геодезисту отдела хранения воинской части — по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины;

картографу картографического отдела воинской части — по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В настоящее время суд наложил арест на имущество фигурантов.

