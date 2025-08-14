Практика судов
  1. В Украине

В Черниговской области разоблачили командира воинской части, который создал «командный пункт на бумаге» для заработка на выплатах

10:54, 14 августа 2025
ГБР раскрыло схему фиктивных выплат в воинской части в Черниговской области.
В Черниговской области разоблачили командира воинской части, который создал «командный пункт на бумаге» для заработка на выплатах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру воинской части из Черниговской области и трем его подчиненным, которые, по данным следствия, организовали схему незаконного получения выплат военнослужащим, якобы дежурившим в вымышленном «командном пункте».

В 2024 году командир создал на бумаге отдельный штаб, в который зачислили 14 военных. Фактически они не выполняли служебных обязанностей, но почти год получали по 2 тыс. грн за каждое «дежурство». Часть денег они отдавали организаторам схемы.

Несколько военных выполняли личные поручения для командира — ремонтировали его частную усадьбу, строили гостевой дом и обустраивали квартиру сына.

Кроме того, по данным ГБР, командир способствовал уклонению от службы еще одного военнослужащего, который в рабочее время зарабатывал на ремонте автомобилей недалеко от части. Остальные солдаты просто проводили время службы по своему усмотрению.

Ущерб государству от этой схемы превысил 2 млн грн.

Четырем офицерам сообщено о подозрении в преступлениях, совершенных в составе организованной группы:

  • командиру воинской части — за злоупотребление властью или служебным положением (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины);
  • начальнику отдела хранения воинской части — по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины;
  • старшему геодезисту отдела хранения воинской части — по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины;
  • картографу картографического отдела воинской части — по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В настоящее время суд наложил арест на имущество фигурантов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

деньги военные ГБР подозреваемый военнослужащие выплаты военным

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин вновь предлагает депутатам закрепить в законе право полиции задерживать нарушителей комендантского часа

Впрочем, данный законопроект может не иметь реальных перспектив принятия, так как он является копией предыдущего законопроекта правительства, который пролежал в парламенте полгода без движения.

Кабмин одобрил законопроект о гарантиях членам семьи полицейских, которые погибли или пропали без вести при исполнении служебных обязанностей

Речь идет о гарантиях медицинского обслуживания для членов семьи полицейского, который погиб при исполнении обязанностей или пропал без вести, а также о льготных условиях поступления в учебные заведения.

Предприятиям из Клуба белого бизнеса разрешат иметь незначительные нарушения по подаче отчетности – комитет рекомендовал законопроект

Как отметил Даниил Гетманцев, изменения вносятся по запросу бизнеса, который хочет присоединиться к «Территории высокого уровня налогового доверия».

Кризис доверия и контроль за $500 тысячами за проверку судей: как развивался скандал вокруг Общественного совета добропорядочности и чем он может закончиться

В эпицентре скандала вокруг Совета добропорядочности оказался директор «Фундации DEJURE» Михаил Жернаков, которого обвинили в продвижении «нужных» кандидатов в состав ОСД, давлении на представителей общественности, интригах, неуважении к военным и даже в финансовых махинациях со средствами иностранных доноров.

Должностные оклады на таможне будут исчислять в орудийных величинах – комитет рекомендовал принять законопроект

На центральном уровне должностной оклад таможенников составит не менее 29,4 тысяч грн.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси