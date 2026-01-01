  1. Фото
  2. / Общество

В Киеве показали, как очищают пути от снега для движения трамваев – фото

07:40, 1 января 2026
В столице работают вагоны-снегоочистители для обеспечения бесперебойного движения трамваев.
Фото: КГГА
В Киеве для обеспечения бесперебойной работы трамвайного транспорта в зимний период задействованы специальные вагоны-снегоочистители. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

Как отмечают на предприятии, вагоны-снегоочистители используются для очистки трамвайных путей от снега и снежных накатов. Это позволяет сохранять подвижной состав, избегать задержек в движении и гарантировать безопасные условия перевозки пассажиров.

Очистка путей осуществляется преимущественно в ночное и утреннее время — до начала движения первого пассажирского трамвая. Такой подход позволяет подготовить инфраструктуру к стабильной работе во время снегопадов и метелей.

В зимний период, в зависимости от погодных условий, «Киевпастранс» может привлекать до 12 единиц вагонов-снегоочистителей для поддержания трамвайных путей в надлежащем состоянии.

Киев КГГА

