Штрафы за финансовые нарушения не менялись 30 лет: в Раде предлагают обновить размеры

10:39, 13 марта 2026
В Раде предлагают пересмотреть административную ответственность за нарушения в сфере финансового законодательства.
Фото: dtkt.ua
Фото: dtkt.ua
 В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект № 15043‑1, который предусматривает умеренное повышение штрафов по статье 164‑2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Речь идет о нарушениях финансового учета, в частности:

  • отсутствие бухгалтерского учета или его ведение с нарушением установленного порядка;
  • внесение недостоверных данных в финансовую отчетность или непредставление финансовой отчетности;
  • несвоевременное или ненадлежащее проведение инвентаризации денежных средств и материальных ценностей;
  • препятствование сотрудникам органов государственного финансового контроля в проведении ревизий и проверок.

Альтернативный законопроект предусматривает умеренное повышение штрафов: за первое нарушение вместо 8–15 необлагаемых минимальных доходов граждан предлагается установить 25–35, а за повторное — вместо 10–20 предусмотрено 30–45 необлагаемых минимальных доходов граждан.

Авторы альтернативного законопроекта отмечают, что размеры штрафов за нарушения финансового законодательства (статья 164-2 КУоАП) в последний раз пересматривались в 1996 году в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» от 12 июля 1996 года.

Штраф применяется с целью формирования у лица уважения к требованиям законодательства, предотвращения совершения новых нарушений как самим нарушителем, так и другими лицами, а также как инструмент наказания, исправления и компенсации причиненных убытков. Это особая форма юридической ответственности, которая предусматривает денежное взыскание как средство достижения указанных целей.

В связи с этим, для повышения эффективности административной ответственности, обеспечения принципа неотвратимости наказания и усиления финансовой дисциплины предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Напомним, как сообщала «Судово-юридическая газета», ранее Кабинет Министров зарегистрировал законопроект № 15043, который предусматривает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Документ уточняет порядок привлечения к ответственности за нарушения в сфере финансового законодательства.

В частности, изменения касаются статьи 164‑2 КУоАП: срок привлечения к ответственности за такие нарушения предлагается установить в течение одного года с момента их совершения.

Также законопроект № 15043 предусматривает повышение размеров штрафов за нарушения, предусмотренные частью первой этой статьи, — с от восьми до пятнадцати до от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимальных доходов граждан, а за повторные нарушения — с от десяти до двадцати до от шестидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимальных доходов граждан. Тогда как альтернативный законопроект предлагает более низкие размеры штрафов за нарушения в сфере финансов.

Верховная Рада Украины штраф / штрафы

Штрафы за финансовые нарушения не менялись 30 лет: в Раде предлагают обновить размеры

