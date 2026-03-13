Конституционный Суд продолжил рассмотрение дел Регламента Совета и трудовых отношений во время военного положения

Большая палата Конституционного Суда продолжила рассмотрение ряда дел по конституционным представлениям и жалобам, а также приняла отдельные процессуальные решения по конституционным разбирательствам.

Конституционный Суд сообщает, что Большая палата 12 марта на закрытых частях пленарных заседаний продолжила рассмотрение дел по конституционным представлениям:

51 народного депутата Украины относительно официального толкования положений статьи 7, части седьмой статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части первой статьи 92, частей первой – пятой статьи 118, части второй статьи 133, частей первой – четвертой статьи 140, частей второй, четвертой статьи 141 Конституции Украины;

Верховного Суда относительно конституционности отдельного положения абзаца второго пункта 3 Порядка возмещения лицами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2017 года № 261;

53 народных депутатов Украины относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры»;

Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно конституционности предписаний второго предложения абзаца второго, абзаца третьего части первой статьи 12, абзаца второго пункта 3 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Рассмотрение этих дел Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Большая палата на пленарном заседании приняла Определение о закрытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 45 народных депутатов Украины относительно конституционности положений пункта 1 части второй статьи 37, статьи 45, пункта 12 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 2 июня 2016 года № 1402–VIII и отдельных положений Кодекса административного судопроизводства Украины, Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины.

Большая палата продлила до 28 апреля текущего года срок вынесения коллегиями судей определений об открытии или об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам Васькевич Н.В., Коломойского И.В., Самборской Т.Л., Частного акционерного общества «КИНТО», Общества с ограниченной ответственностью «Петролеум 2021», Общества с ограниченной ответственностью «Долиновское».

Третья коллегия судей Второго сената на заседании приняла определения (окончательные) об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

Лисовец Елены Павловны относительно конституционности первого предложения части одиннадцатой статьи 8 Закона Украины «О публичных закупках»;

Лопушанской Екатерины Григорьевны относительно конституционности абзацев четвертого, седьмого подпункта 1, подпункта 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе» во взаимосвязи с пунктом 11 части второй статьи 3 этого закона;

Чауса Николая Алексеевича относительно конституционности части первой статьи 9 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Предприятия объединения граждан «ЮЗЕР» Всеукраинской общественной организации лиц с инвалидностью — пользователей психиатрической помощи «ЮЗЕР» относительно конституционности предписаний статьи 5, пунктов 1, 2 части первой, части второй статьи 8 Закона Украины «О судебном сборе».

