Сдавал разведывательные дроны в ломбард — в Одесской области разоблачили начальника склада воинской части
В Одесской области правоохранители разоблачили начальника склада одной из воинских частей, который распродавал беспилотники, предназначенные для обороны Юга. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Речь идет о начальнике отделения обеспечения функционирования беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия беспилотным воздушным судам одной из воинских частей в Одесской области.
Следствие установило, что должностное лицо присвоило военное имущество, которое хранилось на складе для нужд обороны Южного региона. В частности, он похитил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия вражеским БПЛА.
Часть техники военнослужащий сдал в ломбард, другую — продал по заниженной цене.
В результате таких действий военнослужащего государству причинен ущерб на более чем 5,4 млн грн.
6 марта 2026 года сотрудники ГБР задержали фигуранта.
Ему сообщили о подозрении в похищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога 5,4 млн грн.
