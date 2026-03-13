  1. В Украине

Сдавал разведывательные дроны в ломбард — в Одесской области разоблачили начальника склада воинской части

12:05, 13 марта 2026
Часть беспилотников подозреваемый сдал в ломбард, другую — продал по заниженной цене.
В Одесской области правоохранители разоблачили начальника склада одной из воинских частей, который распродавал беспилотники, предназначенные для обороны Юга. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Речь идет о начальнике отделения обеспечения функционирования беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия беспилотным воздушным судам одной из воинских частей в Одесской области.

Следствие установило, что должностное лицо присвоило военное имущество, которое хранилось на складе для нужд обороны Южного региона. В частности, он похитил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия вражеским БПЛА.

Часть техники военнослужащий сдал в ломбард, другую — продал по заниженной цене.

В результате таких действий военнослужащего государству причинен ущерб на более чем 5,4 млн грн.

6 марта 2026 года сотрудники ГБР задержали фигуранта.

Ему сообщили о подозрении в похищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога 5,4 млн грн.

военные ГБР военнослужащие дрон

