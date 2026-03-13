Могут ли иностранцы сдать языковой экзамен для гражданства Украины, находясь за границей

Где иностранцы, которые намерены приобрести гражданство Украины, должны сдавать экзамен на уровень владения государственным языком.

Иностранцы и лица без гражданства, которые намерены приобрести гражданство Украины, не могут сдавать экзамен на уровень владения государственным языком дистанционно за пределами страны. Такая возможность не предусмотрена законодательством. Об этом напомнила Нацкомиссия по стандартам государственного языка.

Согласно Закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и Порядку проведения экзаменов на уровень владения государственным языком, претендент должен лично прибыть в определенное место проведения экзамена в уполномоченном учреждении в Украине.

Экзамен проходит в форме анонимного компьютерного онлайн-тестирования через информационно-коммуникационную систему «Экзаменационная система для определения уровня владения государственным языком». Уполномоченные учреждения для проведения экзамена назначает Комиссия в соответствии с отдельным порядком.

Для участия в тестировании претендент регистрируется через электронный кабинет на официальном вебсайте Комиссии. Там же публикуют информацию о датах экзаменов, образцы заданий и ориентировочный перечень вопросов для устной части. Экзамены проводят по графику, утвержденному Комиссией.

В Комиссии также пояснили, что количество зарегистрированных лиц не влияет на проведение экзамена. Уполномоченное учреждение должно обеспечить возможность сдать тест каждому претенденту, поэтому экзамен могут провести даже для одного человека.

