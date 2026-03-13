  1. В Украине

Могут ли иностранцы сдать языковой экзамен для гражданства Украины, находясь за границей

13:17, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Где иностранцы, которые намерены приобрести гражданство Украины, должны сдавать экзамен на уровень владения государственным языком.
Могут ли иностранцы сдать языковой экзамен для гражданства Украины, находясь за границей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Иностранцы и лица без гражданства, которые намерены приобрести гражданство Украины, не могут сдавать экзамен на уровень владения государственным языком дистанционно за пределами страны. Такая возможность не предусмотрена законодательством. Об этом напомнила Нацкомиссия по стандартам государственного языка.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно Закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и Порядку проведения экзаменов на уровень владения государственным языком, претендент должен лично прибыть в определенное место проведения экзамена в уполномоченном учреждении в Украине.

Экзамен проходит в форме анонимного компьютерного онлайн-тестирования через информационно-коммуникационную систему «Экзаменационная система для определения уровня владения государственным языком». Уполномоченные учреждения для проведения экзамена назначает Комиссия в соответствии с отдельным порядком.

Для участия в тестировании претендент регистрируется через электронный кабинет на официальном вебсайте Комиссии. Там же публикуют информацию о датах экзаменов, образцы заданий и ориентировочный перечень вопросов для устной части. Экзамены проводят по графику, утвержденному Комиссией.

В Комиссии также пояснили, что количество зарегистрированных лиц не влияет на проведение экзамена. Уполномоченное учреждение должно обеспечить возможность сдать тест каждому претенденту, поэтому экзамен могут провести даже для одного человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Коммунальные долги во время военного положения: апелляционный суд в Киеве объяснил, как во время войны начисляются штрафы

Суд определил, какие суммы подлежат взысканию сразу, а какие – отсрочены.

В Раде предлагают создать «мегаштаб» для координации всех координационных органов страны

Народные депутаты предлагают создать Координационный штаб по координации координационных штабов и даже подобрали кандидатуру главы нового ведомства.

Транспортный комитет Рады поддержал идею создания отдельного министерства транспорта

В Раде уже заговорили о разделении Министерства развития общин и территорий Украины.

ТЦК запретят принудительно задерживать людей с улиц: в Верховную Раду внесли законопроект

В Раде предлагают урегулировать проверку военно-учетных документов и вручение повесток.

Судебный процесс по усыновлению ускорят: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает, что решения по делам об усыновлении будет принимать только судья, без участия присяжных.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]