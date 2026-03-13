Содержание собак на привязи в Украине: какие правила действуют на самом деле

В Госпродпотребслужбе объяснили, запрещено ли держать собак на привязи в Украине.

В социальных сетях и на некоторых интернет-ресурсах распространяется информация о якобы полном запрете содержания собак на привязи в Украине. Однако такие сообщения не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

В ведомстве указали, что правила содержания животных определяет Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения». Закон направлен на то, чтобы животные содержались в надлежащих условиях, без жестокости и с учетом их потребностей.

«Полного запрета на содержание собак на привязи законодательство не устанавливает. Но еще с 2021 года определены конкретные требования, которых должны придерживаться владельцы», — указано в сообщении.

В частности, определено, что:

длина привязи для домашнего животного должна быть не менее 20 метров;

для собак, выполняющих сторожевые функции, разрешена привязь не менее 10 метров.

Кроме того, животное запрещено оставлять на привязи без возможности укрыться в помещении, будке или другом сооружении.

Также не допускается содержание привязанной собаки под прямыми солнечными лучами, если температура воздуха превышает +20°C, или при температуре ниже 0°C, если животное не имеет возможности укрыться.

Отдельно законодательство запрещает оставлять привязанных животных без присмотра в общественных местах, в частности возле остановок, магазинов или других мест скопления людей, а также привязывать их к транспортным средствам или заставлять бежать за ними.

