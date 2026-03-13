  1. В Украине

Содержание собак на привязи в Украине: какие правила действуют на самом деле

12:59, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Госпродпотребслужбе объяснили, запрещено ли держать собак на привязи в Украине.
Содержание собак на привязи в Украине: какие правила действуют на самом деле
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В социальных сетях и на некоторых интернет-ресурсах распространяется информация о якобы полном запрете содержания собак на привязи в Украине. Однако такие сообщения не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве указали, что правила содержания животных определяет Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения». Закон направлен на то, чтобы животные содержались в надлежащих условиях, без жестокости и с учетом их потребностей.

«Полного запрета на содержание собак на привязи законодательство не устанавливает. Но еще с 2021 года определены конкретные требования, которых должны придерживаться владельцы», — указано в сообщении.

В частности, определено, что:

  • длина привязи для домашнего животного должна быть не менее 20 метров;
  • для собак, выполняющих сторожевые функции, разрешена привязь не менее 10 метров.

Кроме того, животное запрещено оставлять на привязи без возможности укрыться в помещении, будке или другом сооружении.

Также не допускается содержание привязанной собаки под прямыми солнечными лучами, если температура воздуха превышает +20°C, или при температуре ниже 0°C, если животное не имеет возможности укрыться.

Отдельно законодательство запрещает оставлять привязанных животных без присмотра в общественных местах, в частности возле остановок, магазинов или других мест скопления людей, а также привязывать их к транспортным средствам или заставлять бежать за ними.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

закон Госпродпотребслужба животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Коммунальные долги во время военного положения: апелляционный суд в Киеве объяснил, как во время войны начисляются штрафы

Суд определил, какие суммы подлежат взысканию сразу, а какие – отсрочены.

В Раде предлагают создать «мегаштаб» для координации всех координационных органов страны

Народные депутаты предлагают создать Координационный штаб по координации координационных штабов и даже подобрали кандидатуру главы нового ведомства.

Транспортный комитет Рады поддержал идею создания отдельного министерства транспорта

В Раде уже заговорили о разделении Министерства развития общин и территорий Украины.

ТЦК запретят принудительно задерживать людей с улиц: в Верховную Раду внесли законопроект

В Раде предлагают урегулировать проверку военно-учетных документов и вручение повесток.

Судебный процесс по усыновлению ускорят: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает, что решения по делам об усыновлении будет принимать только судья, без участия присяжных.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]