Хезболла с территории Ливана запустила по Израилю более 100 ракет — видео

Боевики заявили о начале военной операции против Израиля.

В среду, 11 марта, ливанская группировка Хезболла сообщила о начале военной операции против Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Fars News Agency.

По данным СМИ, в сторону Израиля уже выпущено более 100 ракет.

Также в сети публикуют видео ракетного удара.

