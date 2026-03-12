«Экспорт окон» и фейковые документы: во Львовской области ликвидировали еще две схемы для уклонистов

Стоимость «услуг» для уклонистов составляла от 5 000 до 16 000 долларов.

Во Львовской области правоохранители заблокировали очередные схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области.

Одним из задержанных является 32-летний предприниматель из Стрыйского района, который гарантировал уклонисту организовать «безопасное» бегство за границу вне установленных пунктов пропуска.

Стоимость таких «услуг» составляла от 15 000 до 16 000 долларов США.

По материалам дела, фигурант за дополнительную оплату обещал довезти военнообязанного до «точки отправления» в Закарпатской области. После этого уклонист должен был продолжить «безопасный» маршрут пешком в одну из стран ЕС.

В частности, с целью конспирации план побега обсуждали под видом «экспорта окон».

В Шептицком районе области задержали еще одного организатора уклонистской схемы, который вместе с сообщницей-львовянкой обещали военнообязанному незаконный выезд за границу на основании фейковых меддокументов.

По данным следствия, фигуранты обязались изготовить призывнику фиктивные медицинские документы, которые якобы будут основанием для снятия с воинского учета и «легального» выезда за пределы Украины.

Свои «услуги» дельцы оценили в 5 тысяч долларов США с «клиента».

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность и задержали всех фигурантов после получения неправомерной выгоды.

Трем злоумышленникам уже сообщено о подозрении. Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности других возможных участников указанных преступных схем.

