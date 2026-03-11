  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Отец требовал вернуть детей из Канады в Украину: почему Верховный Суд отказал мужчине

22:18, 11 марта 2026
Суды рассмотрели спор между родителями из-за выезда детей за границу во время войны.
Иллюстративное изображение
Отец обратился в суд с иском к матери о признании незаконным удержания детей, обязании вернуть детей, ссылаясь на то, что в начале марта 2022 года мать вместе с детьми выехала из Украины в Канаду на основании его нотариального согласия, которое было предоставлено сроком с 24.02.2022 на 1 год, указывал на нарушение своего права на участие в общении и воспитании его детей.

По словам мужчины, единоличное решение матери изменить место проживания детей, не возвращая их в Украину, причиняет серьезный вред детям, они лишены возможности полноценно проводить время и общаться с отцом. Также отец подчеркивал, что в регионах постоянного проживания сторон (Одесской и Кировоградской областях) боевые действия не ведутся, школы, внешкольные детские учреждения, медицинские учреждения продолжают работу.

Решение суда

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, в удовлетворении иска отказал, мотивируя тем, что факт постоянного (обычного) места проживания детей с истцом в Украине до их перемещения (удержания) последним не подтвержден. Установлено, что дети заинтересованы в длительном проживании в Канаде, их стремления и желания связаны с долгосрочными событиями, которые будут происходить именно по месту проживания матери, дети не нуждаются в постоянном пребывании в Украине и, кроме того, учитывая введенное с 24.02.2022 в Украине военное положение, а также повышенную угрозу для жизни, физического и психологического здоровья детей, временное пребывание детей вместе с матерью в Канаде обеспечивает наилучшие интересы детей. Истец имеет возможность общаться с детьми, знает об их состоянии здоровья, обучении и развитии.

Что сказал Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами судов и отметил, что пребывание детей в безопасной среде вместе с тем из родителей, с кем соответствующими органами государственной власти Украины определено их место проживания, на данный момент будет соответствовать обеспечению их наилучших интересов. О наличии оснований для изменения определенной решением исполнительного комитета Александрийского городского совета Кировоградской области формы родительской опеки над детьми (определенного места проживания детей с матерью) или о наличии препятствий в общении с детьми либо необходимости определения порядка участия в воспитании детей отец в рамках данного дела не заявлял и не доказывал.

В этом деле не установлено, что мать препятствует отцу в общении с детьми, в том числе с помощью средств электронной связи.

Верховный Суд подчеркнул в контексте обеспечения права детей на общение с отцом, что родители должны сотрудничать в обеспечении надлежащего контакта каждого из них с ребенком, установлении возможности общения и совместного проведения времени.

Временный выезд ребенка за границу не может нивелировать право отца на общение с ребенком, которое должно реализовываться для поддержания семейных отношений и эмоционального контакта несовершеннолетних детей с отцом.

Постановление Верховного Суда по делу № 522/10087/23 (производство № 61-7777св24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховный Суд дети судебная практика

