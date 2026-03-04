В Ираке произошел полный блэкаут – что стало причиной отключения электричества

Отключение света охватило все регионы Ирака из-за аварии на линиях электропередачи в южных провинциях.

В Ираке зафиксировано полное отключение электроэнергии. Об этом сообщает телеканал Dijlah TV.

По данным медиа, большинство линий электропередачи в южных провинциях вышли из строя из-за аварийной технической неисправности. Это вызвало масштабные отключения электроэнергии в ряде районов и привело к общенациональному блэкауту.

Министерская группа, созданная для расследования жалоб в южном регионе, подтвердила, что специалисты сразу приступили к работам по очистке и техническому обслуживанию поврежденных линий.

В министерстве отметили, что технические бригады работают круглосуточно для устранения неисправности и восстановления стабильной работы энергосистемы. Восстановление электроснабжения ожидается в течение ближайших нескольких часов после завершения необходимых процедур.

Власти призвали ответственные органы и граждан с пониманием отнестись к ситуации, подчеркнув, что продолжаются работы по полному восстановлению электроснабжения и стабилизации системы во всех южных регионах страны.

