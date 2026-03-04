  1. В Украине

Юрлица могут подать через Дию заявление о потере контроля над своим имуществом из-за оккупации

18:31, 4 марта 2026
Юридические лица, потерявшие контроль над своим имуществом из-за оккупации после 24 февраля 2022 года, могут официально зафиксировать этот факт.
На портале Дия открыли запись на бета-тестирование новой услуги — подачи заявления о потере контроля над имуществом на временно оккупированных территориях.

Речь идет о категории С3.2 в Международном реестре убытков.

Если юридическое лицо утратило контроль над своим имуществом вследствие оккупации после 24 февраля 2022 года, это можно официально зафиксировать на международном уровне.

После подачи заявления данные внесут в Международный реестр убытков, а собранные материалы передадут в компенсационную комиссию, которая будет определять размер возмещения.

Кто может подать заявление:

  • руководитель юридического лица
  • представитель с предоставленными цифровыми полномочиями

Подать заявку на участие в бета-тестировании можно через портал Дия.

После тестирования услугу планируют открыть для более широкого круга заявителей.

юрлицо война Дия недвижимость

