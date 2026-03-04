КСУ рассмотрел дело по конституционной жалобе об ограничении размера индексации пенсий

Первый сенат Конституционного Суда Украины рассматривает конституционность положений Закона № 1058 и Закона № 2710, ограничивающих перерасчет пенсий военнослужащих.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый сенат 4 марта 2026 года на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Масюка Петра Михайловича.

Как отметил судья-докладчик по делу Юрий Барабаш, заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на конституционность абзац четвертый части второй статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 9 июля 2003 года № 1058-IV (далее – Закон № 1058), пункт 8 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» от 3 ноября 2022 года № 2710–ІХ (далее – Закон № 2710), которые применены в окончательном судебном решении по его делу, а именно в постановлении Восьмого апелляционного административного суда от 30 июля 2025 года.

В соответствии с абзацем первым части второй статьи 42 Закона № 1058 ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии.

В абзаце четвертом указанной части статьи 42 Закона № 1058 предусмотрено, что «размер и порядок такого увеличения определяются в пределах бюджета Пенсионного фонда по решению Кабинета Министров Украины с учетом минимального размера увеличения, определенного абзацем вторым этой части».

Пунктом 8 «Заключительные положения» Закона № 2710 установлено, в частности, что в 2023 году часть вторая статьи 42 Закона № 1058, статья 64 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» применяются в порядке, на условиях и в сроки, определенные Кабинетом Министров Украины.

Заявитель утверждает, что нормативное регулирование оспариваемых положений законов № 1058 и № 2710 нарушает «право на социальную защиту, принцип равенства всех перед законом, не обеспечивает военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, равными и надлежащими условиями социальной защиты». По его убеждению, оспариваемые положения этих законов являются неконституционными, поскольку сужают объем и содержание существующих прав указанных лиц путем установления ограничения индексации пенсии, что приводит и к ограничению пенсии в максимальном размере. Это создает дискриминацию по сравнению с лицами, которым пенсия назначена по аналогичным нормам Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» от 9 апреля 1992 года № 2262-XII.

Судья-докладчик сообщил, что Вторая коллегия судей Первого сената открыла конституционное производство по этому делу относительно конституционности пункта 8 раздела «Заключительные положения» Закона № 2710.

Изучив материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.