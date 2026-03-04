Став причиной ДТП – получил замечание: почему суд в Калуше освободил водителя от ответственности

Суд постановил, что нарушение ПДД доказано, однако наказание признано чрезмерным.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Калуше установил вину водителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 124 КУпАП. Нарушение заключалось в несоблюдении Правил дорожного движения, что привело к столкновению двух автомобилей в пределах города. Учитывая обстоятельства ДТП и личность правонарушителя, суд применил статью 22 КУпАП. Водитель освобождён от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения. Производство по делу закрыто с объявлением устного замечания.

Вина есть, но штрафа нет

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области рассмотрел дело №345/73/26 о привлечении водителя-пенсионера к административной ответственности по статье 124 КУпАП – нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 января 2026 года в городе Калуш на улице Майдан Шептицкого. Водитель автомобиля «ВАЗ 21154» двигался по левой полосе дороги в направлении улицы Евшана. В определённый момент пенсионер начал манёвр перестроения на правую полосу. Именно в этот момент произошло столкновение с автомобилем «Ситроен Джампер», который двигался в попутном направлении по правой полосе. В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения. Хотя эти повреждения были незначительными, сам факт их наличия образовывал объективную сторону правонарушения, предусмотренного статьёй 124 КУпАП.

Водитель-пенсионер своей вины не признал. В судебном заседании он пояснил, что предварительно остановился и намеревался заехать на автостоянку. По его словам, он заблаговременно включил правый указатель поворота и начал манёвр заезда. В этот момент, как утверждал водитель «ВАЗ 21154», автомобиль «Ситроен Джампер» осуществлял обгон с правой стороны на территории стоянки, не учтя препятствие впереди, вследствие чего и произошло столкновение.

Таким образом, водитель «ВАЗ 21154» фактически возлагал ответственность за происшествие на другого участника движения. Свою позицию пенсионер пытался подкрепить ссылками на отсутствие претензий со стороны другого участника ДТП, незначительный характер повреждений, свой пожилой возраст, отсутствие предыдущих привлечений к административной ответственности и сложное материальное положение.

Однако суд не ограничился устными объяснениями сторон. В материалах дела содержались протокол об административном правонарушении от 3 января 2026 года, схема последствий ДТП, письменные объяснения другого водителя и видеодоказательство, непосредственно исследованное в судебном заседании.

В письменных объяснениях водитель «Ситроен Джампер» указал, что двигался в направлении улицы Евшана и начал опережать автомобиль под управлением пенсионера, следуя в попутном направлении. По его словам, водитель «ВАЗ 21154» с левой полосы внезапно начал перестроение на правую полосу, по которой уже двигался «Ситроен», что и привело к столкновению. Эти объяснения были подтверждены видеозаписью, просмотренной в ходе судебного заседания.

Именно видеодоказательство стало решающим элементом доказательной базы. Оно позволило объективно установить последовательность действий водителей и пространственное расположение транспортных средств в момент манёвра. Суд пришёл к выводу, что водитель «ВАЗ 21154», даже включив указатель поворота, не убедился в безопасности манёвра и не уступил дорогу транспортному средству, которое уже двигалось по данной полосе.

В соответствии с пунктом 10.3 Правил дорожного движения Украины, при перестроении водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться. Сам факт включения сигнала поворота не освобождает водителя от обязанности убедиться в безопасности манёвра. Сигнал лишь информирует других участников движения о намерении, но не создаёт преимущества.

Оценивая совокупность доказательств, суд признал их надлежащими и допустимыми. Все доказательства были собраны в порядке, установленном КУпАП, логически согласовывались между собой и непосредственно подтверждали нарушение требований ПДД именно со стороны водителя «ВАЗ 21154». Таким образом, объективная сторона правонарушения была доказана, а причинно-следственная связь между нарушением и последствиями в виде механических повреждений – установлена.

Малозначительность – граница между виной и гуманностью

Несмотря на установление состава административного правонарушения, суд не ограничился формальным применением санкции. Рассматривая вопрос о наложении административного взыскания, суд руководствовался статьёй 33 КУпАП, которая обязывает учитывать характер правонарушения, личность нарушителя и его имущественное положение.

По убеждению суда, действия водителя «ВАЗ 21154» находились в причинной связи с ДТП. То есть освобождение от ответственности не означало оправдания или отрицания вины. Пенсионер был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 124 КУпАП. Проанализировав все обстоятельства, суд также учёл личность правонарушителя и реальные последствия происшествия.

Каких-либо обстоятельств, отягчающих ответственность, установлено не было. ДТП не повлекло телесных повреждений, повреждения транспортных средств были незначительными, конфликта между участниками не возникло, претензии отсутствуют. Водитель ранее к административной ответственности не привлекался и находится в сложном материальном положении.

В этом контексте суд обратился к положениям статьи 22 КУпАП, которая предусматривает возможность освобождения от административной ответственности в случае малозначительности правонарушения с ограничением устным замечанием. Законодательство не содержит чёткого определения малозначительности, поэтому её установление является оценочным и зависит от конкретных обстоятельств дела. Именно поэтому суд учёл обобщение практики Верховного Суда, согласно которому малозначительным может признаваться деяние, формально содержащее состав правонарушения, но не причинившее и не способное причинить существенный вред общественным или государственным интересам.

В данном деле правонарушение имело формальный состав: было нарушение ПДД, имелось последствие в виде повреждения имущества, присутствовала вина в форме неосторожности. Однако общественная опасность деяния оказалась минимальной. Фактически речь шла о типичном городском инциденте без тяжёлых последствий. В конкретной ситуации ДТП не повлекло травм, повреждения были механическими и незначительными, конфликта между участниками фактически не возникло.

Проанализировав материалы дела, суд постановил признать водителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 124 КУпАП, и на основании статьи 22 КУпАП освободить его от административной ответственности и закрыть производство по делу, ограничившись устным замечанием. Таким образом, суд засвидетельствовал, что установление состава правонарушения не всегда автоматически означает наложение штрафа или иного взыскания – важной является индивидуализация реагирования государства.

Суд в Калуше разграничил понятия вины и наказания. Вина была доказана и официально констатирована. Однако карательный элемент минимизирован с учётом индивидуальных характеристик правонарушителя и незначительности последствий ДТП. Устное замечание выступает своеобразным сигналом: нарушение зафиксировано, но государство не считает необходимым применять строгие санкции, поскольку общественная опасность минимальна. При этом сам факт судебного рассмотрения, установления вины и возможность обжалования постановления в апелляционный суд обеспечивают процессуальные гарантии и публичность решения.

Вместе с тем такой подход к применению статьи 22 КУпАП может вызывать вопросы относительно единства судебной практики. При аналогичных обстоятельствах в других регионах водители нередко получают штрафы без признания правонарушения малозначительным. Отсутствие чётких критериев малозначительности оставляет значительное пространство для судебного усмотрения. Это не является нарушением закона, однако создаёт риск неравномерности правовых подходов.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.