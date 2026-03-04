Совет судей внес изменения в Положение о порядке изготовления и учета удостоверений судей

Изменения были внесены в связи с принятием закона «Об образовании Специализированного окружного административного суда, Специализированного апелляционного административного суда».

Совет судей внес изменения в Положение о порядке изготовления, учета, выдачи, замены и уничтожения удостоверений судей, судей, назначенных на административные должности, судей в отставке, утвержденное решением Совета судей Украины от 1 августа 2024 года № 23. Соответствующее решение было принято 2 марта.

Изменения были приняты в связи с внесением изменений в Закон Украины от 2 июня 2016 года № 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей» и принятием Закона Украины «Об образовании Специализированного окружного административного суда, Специализированного апелляционного административного суда», в соответствии с требованиями статьи 51 Закона Украины от 2 июня 2016 года № 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей».

Изменения в Положение о порядке изготовления, учета, выдачи, замены и уничтожения удостоверений судей, судей, назначенных на административные должности, судей в отставке

В пункте 3.1 раздела 3 Положения после абзаца четвертого дополнить новыми абзацами пятым – шестым следующего содержания:

«бланки удостоверений для Специализированного апелляционного административного суда имеют серию СААС и пятизначную нумерацию от 00001 до 99999;

бланки удостоверений для Специализированного окружного административного суда имеют серию СОАС и пятизначную нумерацию от 00001 до 99999».

В связи с этим абзацы пятый – четырнадцатый считать соответственно абзацами седьмым – шестнадцатым.

