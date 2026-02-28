  1. Фото
  2. / В Украине

Во Львове на улице обнаружили гранату, фото

20:25, 28 февраля 2026
На улице дворник нашла боевую гранату с запалом.
В субботу, 28 февраля, на улице Владимира Великого во Львове вблизи контейнерной площадки дворник натолкнулась на гранату. На место оперативно прибыли правоохранители и взрывотехники, обезвредившие опасный предмет. Об инциденте сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

По его словам, женщина сразу обратилась в соответствующие службы, после чего территорию огородили. Специалисты подтвердили, что найденный предмет — боевая граната с запалом, которую успешно обезвредили.

Позже руководитель полиции Львовщины Александр Шляховский уточнил, что предварительно речь идет о боевой ручной оборонительной гранату иностранного производства. Ее оставили в чашке у мусорного контейнера.

В настоящее время правоохранители устанавливают лицо, причастное к оставлению гранаты, а также решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Львов

