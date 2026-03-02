На дороги требуется 51,3 млрд грн, в бюджете — лишь 4,6 млрд: комитет заявил о критическом дефиците

Бюджет на дороги–2026 не покрывает даже десятой части потребностей.

Состояние дорог сегодня — это не только вопрос комфорта или ремонта покрытия. Это вопрос безопасности, оборонной логистики, экономической активности и эффективного использования бюджетных средств. В условиях войны и ограниченных ресурсов любые просчёты в сфере инфраструктуры быстро становятся ощутимыми для государства и граждан.

В начале 2026 года стало очевидно, что отрасль одновременно сталкивается с несколькими вызовами: нехваткой финансирования, задержками бюджетных процедур, проблемами с качеством выполнения работ и значительной долговой нагрузкой. Именно поэтому вопрос дорожной политики приобретает особую актуальность и требует системных, а не точечных решений.

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры 25 февраля 2026 года рассмотрел ключевые вопросы функционирования дорожной отрасли. Заседание прошло в офлайн-формате для членов Комитета и приглашённых лиц, тогда как медиа и общественность подключались по видеосвязи без права выступления. Такой подход позволяет обеспечить публичность процесса при сохранении процессуальной дисциплины.

Заседание Комитета продемонстрировало очевидный дисбаланс между потребностями дорожной отрасли и её финансовыми возможностями. На этом фоне особенно остро стоят вопросы качества работ, бюджетной дисциплины, эффективности контроля и долговой нагрузки.

Финансирование и реальное состояние дорог

Наиболее дискуссионным блоком стало состояние автомобильных дорог после зимнего периода. Депутаты констатировали фактическое «схождение» покрытия, в частности на трассе М-05 Киев — Одесса. Подняты вопросы качества выполнения работ и надлежащего исполнения гарантийных обязательств подрядчиками.

Отмечено, что на 2026 год предусмотрено 10,8 млрд грн на ремонт и содержание автомобильных дорог. В то же время реально на ликвидацию повреждений и деформаций остаётся лишь 4,6 млрд грн. При этом общая потребность в восстановлении международных, национальных и прифронтовых дорог оценивается в 51,3 млрд грн. Таким образом, объём необходимого финансирования значительно превышает имеющиеся ресурсы.

Дополнительной проблемой является отсутствие утверждённого бюджетного паспорта по состоянию на конец февраля. Это фактически блокирует открытие финансирования и проведение новых тендерных процедур. Работы сейчас осуществляются за счёт остатков средств прошлого года и авансов, предусмотренных на зимнее содержание, что создаёт риски для системного планирования.

Аудиты и качество выполнения работ

По результатам проверок Счётной палаты и аудитов выявлены системные нарушения. Речь идёт не столько о нехватке финансирования, сколько о неэффективном планировании его использования, завышении объёмов и стоимости работ, применении материалов ненадлежащего качества и утрате гарантий из-за расторжения договоров.

Отмечено, что в настоящее время под гарантийными обязательствами находятся 717 автомобильных дорог. Это означает, что в случае выявления дефектов в пределах гарантийного срока подрядные организации обязаны устранять их за собственный счёт в соответствии с условиями заключённых договоров.

По итогам проверок установлено несоответствие части отобранных образцов установленным нормативным требованиям. Также зафиксировано использование материалов ненадлежащего качества для зимнего содержания дорог. Такие обстоятельства актуализируют вопрос соблюдения технических стандартов и надлежащего контроля на этапе выполнения работ.

Фиксировались случаи включения в акты выполненных работ техники, которая фактически отсутствовала на объектах.

Габаритно-весовой контроль и системы WIM

Руководитель Укртрансбезопасности Никита Лагунин сообщил, что в 2025 году габаритно-весовой контроль осуществлялся двумя способами: автоматический контроль — системы WIM и рейдовые проверки.

В ходе рейдовых проверок вынесено 2608 постановлений, что примерно на 9–10 % больше, чем в предыдущие годы. В финансовом эквиваленте это составляет 59 млн грн.

С помощью систем WIM вынесено 5800 постановлений на сумму 76,2 млн грн. Отмечено, что сейчас к системе Укртрансбезопасности подключены 58 комплексов WIM, однако стабильно работают лишь 39. Часть оборудования в прифронтовых регионах отключена из соображений безопасности. Вместе с тем до конца года планируется подключить ещё более 30 WIM, чтобы общее количество работающих комплексов достигло 90.

Зафиксировано 2470 случаев сокрытия номерных знаков грузовиками с целью избежать взвешивания на общую сумму 63 млн 461 тыс. грн. Такая практика напрямую влияет на состояние дорожного покрытия и снижает эффективность контрольного механизма.

Долговая нагрузка и необходимость реструктуризации

Агентство восстановления имеет кредиты, привлечённые в 2020–2021 годах под высокие процентные ставки — 18,5–21 % годовых в гривне. В 2026 году на их обслуживание и погашение необходимо направить 15 млрд грн, что превышает весь годовой бюджет на ремонт дорог. То есть расходы на их обслуживание в текущем году сопоставимы с объёмом средств, предусмотренных на ремонт дорог, либо даже превышают его.

В связи с этим Комитет рекомендовал инициировать реструктуризацию долга совместно с Министерством финансов и рассмотреть возможность замещения дорогих кредитов более доступными финансовыми ресурсами. Без пересмотра долговой модели финансовая нагрузка и далее будет ограничивать развитие отрасли.

Стратегические решения и дальнейшие шаги

Среди озвученных решений — поддержка возвращения целевого Дорожного фонда для обеспечения прогнозируемого финансирования. Также объявлено о переходе с 2026 года на WIM-проектирование и электронные акты выполненных работ, что должно минимизировать манипуляции с объёмами и качеством.

Отдельно в ходе заседания был поднят вопрос рисков весеннего паводка и готовности инфраструктуры к возможным подтоплениям. Обсуждалась необходимость заблаговременной проверки состояния дамб, мостов и подходов к ним, поскольку при резком повышении уровня воды именно эти объекты первыми оказываются в зоне риска. Комитет акцентировал внимание на необходимости иметь чёткий план реагирования — от оперативного обследования и аварийных работ до подготовки модульных мостовых конструкций для быстрого восстановления сообщения. Речь идёт не о формальной подготовке, а о превентивных действиях, которые позволят избежать транспортной изоляции отдельных территорий в случае чрезвычайной ситуации. Отмечено, что использование модульных мостов может стать эффективным инструментом оперативного реагирования при подтоплениях или повреждении стационарных переправ.

Практические ориентиры и общие рекомендации

На основании изложенного можно отметить, что ситуация требует не точечных решений, а системной перезагрузки. Прежде всего необходимо утвердить бюджетный паспорт и обеспечить стабильное финансирование, поскольку без чётких правил долгосрочное планирование невозможно. Отрасль должна работать прогнозируемо, а не в режиме постоянного «ручного управления».

Контроль качества должен стать реальным, а не формальным: гарантии — исполняться, а нарушения — иметь последствия. То же касается габаритно-весового контроля: комплексы должны функционировать полноценно, а попытки избежать взвешивания — наказываться, иначе перегруженные фуры и дальше будут разрушать дороги быстрее, чем их ремонтируют.

В финансовом плане отрасли необходима реструктуризация дорогих кредитов и переход на более дешёвые ресурсы — без этого средств на реальные работы будет постоянно не хватать. И главное: ямочный ремонт не заменит капитальный. Только полное восстановление конструкции дороги обеспечивает долговременный эффект и реальную экономию бюджета.

Вывод

Заседание Комитета показало, что проблема дорожной инфраструктуры выходит далеко за рамки состояния покрытия. Речь идёт о системном дефиците финансирования, недостатках контроля, долговой нагрузке и необходимости структурных управленческих решений. От скорости принятия бюджетных и финансовых решений, а также от реального усиления контроля качества зависит не только состояние дорог, но и доверие к механизмам государственного управления в целом.

В итоге можно констатировать: дорожная политика требует не только дополнительных средств, но и чёткой управленческой логики, прозрачности и ответственности на каждом этапе — от планирования до ввода объекта в эксплуатацию. Только при таких условиях инфраструктурные решения будут иметь долгосрочный эффект.

