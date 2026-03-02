  1. В Украине

С 2 марта банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен больше не принимают при расчетах

09:06, 2 марта 2026
Вместо этих банкнот в обращении остаются монеты.
Фото: Униан
С сегодняшнего дня в Украине банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов официально перестали быть средством платежа. Отныне их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для оплаты товаров, услуг и проведения платежных операций.

Как отмечают в Нацбанке, вместо этих банкнот в обращении остаются соответствующие монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен.

Как и где можно обменять

Граждане будут иметь достаточно времени, чтобы обменять имеющиеся у них банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен. Обменять их на оборотные монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, можно без ограничений и без взимания платы за такой обмен:

  • во всех отделениях банков Украины — в течение года с даты изъятия, до 26 февраля 2027 года включительно;
  • в уполномоченных банках (АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Райффайзен Банк», АО «ПУМБ») — в течение трех лет, до 28 февраля 2029 года включительно;
  • в НБУ — в настоящее время бессрочно.

Почему отказались от банкнот

Банкноты малых номиналов почти исчезли из розничной торговли и фактически не использовались гражданами. Средний срок их пригодности составлял около 2,5 лет, тогда как монеты могут находиться в обращении 20–25 лет.

Постепенное изъятие началось еще в 2020 году:

  • с 1 октября 2020 года — для банкнот 1 и 2 гривны;
  • с 1 января 2023 года — для 5 и 10 гривен.

В обращении уже много лет находятся оборотные монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен (оборотные монеты номиналами 1 и 2 гривны введены в обращение 27 апреля 2018 года, 5 гривен — 20 декабря 2019 года и 10 гривен — 3 июня 2020 года).

В регуляторе отмечают, что переход на монеты не создает неудобств для населения и бизнеса, но позволяет сократить расходы на печать, транспортировку и обработку наличности, а также повысить качество денег в обращении.

деньги НБУ Украина

