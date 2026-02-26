Новые приговоры ВС по мобилизации, ВЛК и коррупции в ВСУ: дайджест военного права

Прокуратура разоблачает новые схемы уклонения от призыва, а Верховный Суд демонстрирует всё более строгую позицию: религиозные убеждения или формальное раскаяние больше не являются автоматическими основаниями для смягчения наказания.

Фото иллюстративное, 23 инженерно-позиционный полк

25 февраля 2026 года Офис Генерального прокурора совместно с ГБР и СБУ сообщили об очередной волне разоблачения схем незаконного избежания мобилизации военнообязанными. За последнюю неделю зарегистрирован ряд уголовных производств по фактам фиктивного оформления групп инвалидности, неправомерного признания ограниченно пригодными, снятия с воинского учета и организации незаконной переправки через границу.

Ключевые кейсы:

Задержание семейного врача, которая за $6000 оформляла фиктивную 3 группу инвалидности здоровому пациенту для выезда за границу (стационарное лечение, поддельные рентгены).

Группа лиц за $13 000 организовывала фиктивные диагнозы, прохождение ВЛК, снятие с учета и выезд; оформлено примерно 100 человек.

Офицер ТЦК за $6000 обещал статус «ограниченно пригодный» и фиктивную повестку, а за $20 000 — бронирование. Задержан в порядке ст. 208 УПК, арест с залогом 2 млн грн (ч. 3 ст. 368 УК).

Полковник ТЦК менял данные в «Обериг». Продолжается проверка.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГБР при оперативном сопровождении сотрудников СБУ под процессуальным руководством органов прокуратуры.

Последняя судебная практика также демонстрирует, что по делам об уклонении от мобилизации, в том числе и через незаконные решения ВЛК, суды все чаще выбирают самые строгие меры наказания.

Законодательство не предусматривает возможности отказа от мобилизации по религиозным мотивам

17 февраля 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда принял постановление по делу № 953/8287/24, которым оставил без изменений приговор в отношении военнообязанного, осужденного за уклонение от мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Военнообязанный получил повестку, прошел ВЛК и был признан пригодным к военной службе. Ему вручили повестку на отправку в воинскую часть 10 ноября 2023 года, однако в назначенное время он не прибыл. Впоследствии подал письменное заявление об отказе от призыва по мобилизации. Защитник настаивал на существенных нарушениях судами норм УПК, отсутствии состава преступления и необходимости учета религиозных убеждений осужденного.

ВС напомнил, что законодательство Украины не предусматривает возможности отказа от мобилизации по мотивам религиозных или иных убеждений.

По делам, касающимся схем с ВЛК, признание вины без реальных шагов к исправлению не является основанием для смягчения наказания

Коллегия судей Верховного Суда в составе Кассационного уголовного суда оставила без изменений приговор апелляционного суда в отношении лица, осужденного за содействие незаконной переправке через государственную границу (ч. 1 ст. 332 УК) и злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК). Суды установили, что в июле 2023 года осужденный предложил военнообязанному механизм выезда за границу путем получения в ТЦК и СП справки о временной непригодности к службе. За влияние на членов военно-врачебной комиссии он требовал 10 000 долларов США.

Защитник по делу просил применить ст. 69 УК и назначить наказание ниже минимального предела санкции, а также применить ст. 75 УК — освобождение с испытанием, и учесть полное признание вины, положительные характеристики, отсутствие вреда, службу в ВСУ и наличие несовершеннолетнего ребенка у обвиняемого.

Верховный Суд подчеркнул, что для применения ст. 69 УК необходимы несколько смягчающих обстоятельств, существенно снижающих степень тяжести. Апелляция установила только одно — наличие несовершеннолетнего ребенка.

Формальное признание вины без реальных шагов к исправлению не является основанием для смягчения наказания или применения испытательного срока по делам, касающимся схем с ВЛК во время военного положения.

В условиях военного положения освобождение от отбывания наказания за уклонение от мобилизации применяется ограниченно

12 ноября 2025 года Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда принял постановление по делу № 615/2295/24, которым оставил без изменений приговор апелляционного суда в отношении мужчины, осужденного за уклонение от призыва по мобилизации по ст. 336 УК Украины.

Местный суд признал обвиняемого виновным в уклонении от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации. Ему назначили 3 года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Верховный Суд подчеркнул, что применение ст. 75 УК, то есть освобождение от отбывания наказания, является дискреционным правом суда, но должно основываться на реальной возможности исправления без изоляции. При этом в период военного положения общественная опасность уклонения от мобилизации является повышенной.

В условиях военного положения освобождение от отбывания наказания за уклонение от мобилизации применяется крайне ограниченно, а реальное лишение свободы рассматривается как необходимый инструмент общей превенции.

Для получения отсрочки от мобилизации на основании содержания трех и более детей установление факта содержания ребенка не может происходить в упрощенном порядке

15 августа 2025 года Верховный Суд в составе коллегии Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда принял постановление по делу № 709/1954/24, которым оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в открытии производства. Заявитель обратился в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, — пребывания его несовершеннолетнего сына на его иждивении. Целью было получение отсрочки от мобилизации в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — как лицу, на иждивении которого находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Верховный Суд отметил, что для получения отсрочки от мобилизации на основании содержания трех и более детей установление факта содержания ребенка не может происходить в упрощенном порядке особого производства, если это потенциально затрагивает права другого родителя.

Взятка за подписание рапорта на увольнение военного

22 января 2026 года Верховный Суд в составе коллегии Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда отменил определение апелляционного суда по делу № 683/146/24 и назначил новое апелляционное рассмотрение. Обстоятельства дела: командир роты резерва был обвинен в получении неправомерной выгоды за подписание рапорта военнослужащего на увольнение.

Суды установили, что военнослужащий обратился с рапортом об увольнении по семейным обстоятельствам, а командир, по версии обвинения, требовал 17 000 грн за направление рапорта вышестоящему командованию. Средства были переведены на банковскую карту обвиняемого, после чего он подписал документ.

Во время рассмотрения дела апелляционный суд переквалифицировал действия с ч. 3 на ч. 1 ст. 368 УК Украины, исключив признак вымогательства. Наказание было смягчено до штрафа и годичного запрета занимать должности. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в материалах производства отсутствуют доказательства именно вымогательства неправомерной выгоды.

Верховный Суд подчеркнул, что апелляционный суд, изменяя квалификацию, не провел повторного исследования доказательств, ограничившись их перечнем. По мнению Верховного Суда, апелляционный суд не дал надлежащей оценки тому, что без резолюции командира рапорт не мог быть направлен дальше, а подписание рапорта входило в служебные обязанности обвиняемого, и потерпевший имел право на рассмотрение рапорта по существу независимо от конечного решения об увольнении.

Такие обстоятельства могли свидетельствовать о создании условий, при которых военнослужащий был вынужден предоставить средства для реализации своего законного интереса — рассмотрения рапорта в установленном порядке.

