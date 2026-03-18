Руслан Кравченко сообщил, что Украина и Латвия разоблачили мошенническую схему на 300 тысяч евро

Украина и Латвия провели международную кибероперацию «Scammer».

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в рамках совместной следственной группы (JIT) Украины и Латвии во время международной кибероперации «Scammer», проходящей при поддержке Европола и Евроюста, разоблачены двое украинцев, причастных к работе мошеннического кол-центра.

«Злоумышленники звонили гражданам ЕС, представляясь сотрудниками полиции или банков, и убеждали их вкладывать средства в якобы выгодные инвестиции. После этого получали удаленный доступ к онлайн-банкингу потерпевших и переводили деньги на счета подставных лиц», — заявил он.

На данный момент установлено по меньшей мере 20 пострадавших граждан Латвии. Сумма ущерба превышает 300 тысяч евро.

Участники схемы — 25-летняя женщина и 24-летний мужчина. Они подыскивали так называемых «дропов», открывали на их имена счета в европейских банках и организовывали снятие и распределение наличных средств.

Во время обысков на территории Украины при участии латвийских правоохранителей участников группы разоблачили по месту проживания.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 195 УК Латвии (легализация средств, полученных преступным путем). В настоящее время устанавливаются другие причастные лица.

