  1. В Украине

Что будет со стажем, если не оцифровать трудовую книжку до 10 июня: объяснение ПФУ

19:05, 20 мая 2026
До 10 июня в Украине идет оцифровка трудовых книжек, однако даже после этой даты бумажные документы останутся в силе.
До 10 июня в Украине продолжается переходный период для внесения данных из бумажных трудовых книжек в электронный реестр. При этом даже после этой даты бумажные трудовые книжки останутся действительными, а трудовой стаж не будет утрачен, если документы еще не успели оцифровать.

Несмотря на установленный правительством срок, из-за военного положения, большого количества работников и сложностей с подачей документов процесс цифровизации, вероятно, продолжится и после 10 июня. Кроме того, сама процедура обработки документов может занимать длительное время — иногда несколько месяцев. В первую очередь Пенсионный фонд обрабатывает трудовые книжки людей, которые в ближайшее время будут выходить на пенсию.

Подать трудовую книжку для оцифровки может как работодатель, так и сам работник. Для этого необходимо авторизоваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.

После входа в личный кабинет нужно перейти в раздел «Коммуникации с ПФУ» и выбрать сервис «Сведения о трудовых отношениях». Далее следует заполнить необходимые данные, предоставить согласие на обработку персональной информации, загрузить сканкопии документов и подписать заявление электронной подписью.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что сканкопии должны быть качественными и читаемыми.

Необходимо загружать все заполненные страницы трудовой книжки в хронологическом порядке. Документы принимаются в форматах JPG или PDF, а размер одного файла не должен превышать 1 МБ. Также рекомендуется использовать разрешение сканирования 300 dpi для надлежащего качества изображения.

