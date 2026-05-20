В Украине обновили правила электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам

Правительство изменило порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, уточнив условия участия и расширив возможности для производителей электроэнергии из объектов распределенной генерации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров обновил порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам в соответствии с изменениями в законодательстве о рынке электроэнергии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство уточнило круг участников и условия участия в таких аукционах. Теперь производители электроэнергии из объектов распределенной генерации смогут добровольно продавать электроэнергию через электронные аукционы.

Премьер отметила, что решение является частью реализации Планов устойчивости и направлено на развитие децентрализованной генерации.

"Таким образом повышаем прозрачность и конкуренцию на рынке продаж электроэнергии и поддерживаем развитие распределенной генерации", - подчеркнула Юлия Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.