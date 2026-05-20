КСУ признал неконституционными ограничения на оплачиваемые отпуска для отдельных категорий работников

18:31, 20 мая 2026
В новом решении Конституционный Суд подчеркнул, что даже во время войны государство обязано гарантировать минимальные условия для восстановления трудоспособности работников.
Государственная служба Украины по вопросам труда сообщает, что Конституционный Суд Украины принял Решение № 3-р/2026 о праве работников на отпуска в условиях военного положения.

В решении речь идет не только о применении норм трудового законодательства, но и о базовом принципе трудового права — необходимости обеспечения баланса между работой и личной жизнью, а также уважения достоинства, здоровья и права человека на восстановление сил.

Суд подчеркнул, что на конституционном уровне в Украине закреплена гуманистическая модель труда, которая предусматривает соблюдение принципа work-life balance.

Право на отдых определено как неотъемлемая составляющая права на труд. Оно направлено на сохранение физического и психического здоровья человека, его благосостояния и надлежащего уровня жизни. Особое значение это приобретает в условиях военного положения.

Конституционный Суд подчеркнул, что даже во время войны государство должно обеспечивать минимальные гарантии для восстановления трудоспособности работников, а для отдельных уязвимых категорий такие гарантии должны быть усиленными.

В связи с этим Суд признал неконституционными положения части первой статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», которые не обеспечивали полную продолжительность оплачиваемого ежегодного основного отпуска для:

  • работников в возрасте до 18 лет;
  • работников с инвалидностью.

Для этих категорий законодательством предусмотрен ежегодный основной отпуск продолжительностью более 24 календарных дней. Лишение оплаты за дополнительные дни отпуска Суд расценил как нарушение принципов равенства, пропорциональности и человеческого достоинства.

Также в решении указано, что любые ограничения трудовых прав должны иметь четко определенные сроки. Ограничения права на отдых не могут быть неопределенными или зависеть от условий, которые по-разному влияют на работников.

Важно, что нормы, которые были признаны неконституционными, утратили силу со дня принятия решения — 19 мая 2026 года.

В то же время Конституционный Суд признал конституционными отдельные ограничения в отношении других видов отпусков, кроме ежегодного основного, за исключением отпусков в связи с беременностью и родами, для ухода за ребенком и в связи с усыновлением ребенка.

В Гоструда подчеркивают, что право на отдых остается ключевым компонентом безопасных и здоровых условий труда. Отпуск, по их мнению, необходим не только для формального соблюдения законодательства, но и для сохранения здоровья, трудоспособности и человеческого достоинства работника.

