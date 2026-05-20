КСУ признал неконституционными ограничения на оплачиваемые отпуска для отдельных категорий работников

В новом решении Конституционный Суд подчеркнул, что даже во время войны государство обязано гарантировать минимальные условия для восстановления трудоспособности работников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба Украины по вопросам труда сообщает, что Конституционный Суд Украины принял Решение № 3-р/2026 о праве работников на отпуска в условиях военного положения.

В решении речь идет не только о применении норм трудового законодательства, но и о базовом принципе трудового права — необходимости обеспечения баланса между работой и личной жизнью, а также уважения достоинства, здоровья и права человека на восстановление сил.

Суд подчеркнул, что на конституционном уровне в Украине закреплена гуманистическая модель труда, которая предусматривает соблюдение принципа work-life balance.

Право на отдых определено как неотъемлемая составляющая права на труд. Оно направлено на сохранение физического и психического здоровья человека, его благосостояния и надлежащего уровня жизни. Особое значение это приобретает в условиях военного положения.

Конституционный Суд подчеркнул, что даже во время войны государство должно обеспечивать минимальные гарантии для восстановления трудоспособности работников, а для отдельных уязвимых категорий такие гарантии должны быть усиленными.

В связи с этим Суд признал неконституционными положения части первой статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», которые не обеспечивали полную продолжительность оплачиваемого ежегодного основного отпуска для:

работников в возрасте до 18 лет;

работников с инвалидностью.

Для этих категорий законодательством предусмотрен ежегодный основной отпуск продолжительностью более 24 календарных дней. Лишение оплаты за дополнительные дни отпуска Суд расценил как нарушение принципов равенства, пропорциональности и человеческого достоинства.

Также в решении указано, что любые ограничения трудовых прав должны иметь четко определенные сроки. Ограничения права на отдых не могут быть неопределенными или зависеть от условий, которые по-разному влияют на работников.

Важно, что нормы, которые были признаны неконституционными, утратили силу со дня принятия решения — 19 мая 2026 года.

В то же время Конституционный Суд признал конституционными отдельные ограничения в отношении других видов отпусков, кроме ежегодного основного, за исключением отпусков в связи с беременностью и родами, для ухода за ребенком и в связи с усыновлением ребенка.

В Гоструда подчеркивают, что право на отдых остается ключевым компонентом безопасных и здоровых условий труда. Отпуск, по их мнению, необходим не только для формального соблюдения законодательства, но и для сохранения здоровья, трудоспособности и человеческого достоинства работника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.