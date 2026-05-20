  1. В Украине

Влияют ли выплаты за «пакет малыша» на размер помощи одинокой матери

18:18, 20 мая 2026
В ПФУ объяснили правила учета выплат за «пакет малыша» при назначении помощи.
Денежная компенсация стоимости «пакета малыша» не включается в совокупный доход семьи при назначении государственной социальной помощи одиноким матерям.

Как пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области, государственная социальная помощь одиноким матерям определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека.

В то же время, в соответствии с постановлением Кабмина от 4 февраля 2025 года №114, которым утвержден Порядок назначения и выплаты денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «пакет малыша», такие средства не учитываются при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи.

Таким образом, полученная компенсация за «пакет малыша» не будет влиять на размер помощи на детей одиноким матерям.

