«Там гуманитарная катастрофа»: Дмитрий Лубинец заявил о критической ситуации в Олешках

В оккупированных населенных пунктах Херсонской области остаются около 6 тысяч гражданских лиц, среди которых — более 200 детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о критической гуманитарной ситуации в Олешках и других оккупированных населенных пунктах Херсонской области. Речь идет, в частности, о Голу Пристани, Старой Збурьевке и Новой Збурьевке.

По словам Лубинца, состоялись переговоры о проведении срочной гуманитарной эвакуации гражданского населения с этих территорий. Он отметил, что ситуация в регионе остается критической уже на протяжении двух месяцев.

«Там просто гуманитарная катастрофа. Там гражданские жители Украины без еды, фактически без питьевой воды, без лекарств. Они находятся в подвалах, потому что там ведутся активные боевые действия с использованием дронов и обстрелов», — заявил омбудсмен.

По его словам, сейчас на этих территориях остаются примерно 6 тысяч гражданских лиц, среди которых маломобильные люди, пожилые жители и около 200 детей. До полномасштабной войны население этих населенных пунктов составляло около 40 тысяч человек.

Лубинец сообщил, что в ходе переговоров обсуждалась возможность введения режима тишины для проведения гуманитарной эвакуации. В переговорах принимали участие военные представители обеих сторон.

Омбудсмен также заявил, что неоднократно обращался к Международному комитету Красного Креста с призывом вмешаться в ситуацию и содействовать эвакуации гражданских лиц.

«Но традиционно я получил письмо, что да, мы готовы от МККК, но обеспечьте режим тишины и об этом напрямую сами договоритесь с россиянами», — сказал он.

По словам Лубинца, вопрос эвакуации сейчас находится на стадии переговоров. Он отметил, что российская сторона попросила прислать официальное письмо, которое Украина пообещала подготовить до конца рабочего дня.

