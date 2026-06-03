В Украине открыли Северную объездную дорогу Ровно протяженностью 14,5 км – видео

Новая дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы города и улучшить транспортное сообщение между регионами Украины и ЕС.

Фото: mindev.gov.ua

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В Ровенской области открыли Северную объездную дорогу Ровно — новую транспортную артерию общей протяженностью 14,5 км. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что это один из крупнейших дорожных проектов последних лет. Он должен обеспечить вывод транзитного транспорта за пределы города, сокращение времени в пути для водителей и улучшение транспортного сообщения между регионами Украины и странами Европейского Союза.

После вынужденного перерыва работы на объекте были возобновлены и полностью завершены.

В рамках реализации проекта:

построено 6 км новой дороги;

реконструировано 4 км существующей;

отремонтировано еще 4,5 км дорожной сети и искусственных сооружений;

построен путепровод через железную дорогу и эстакада.

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