В Украине открыли Северную объездную дорогу Ровно протяженностью 14,5 км – видео
В Ровенской области открыли Северную объездную дорогу Ровно — новую транспортную артерию общей протяженностью 14,5 км. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.
Отмечается, что это один из крупнейших дорожных проектов последних лет. Он должен обеспечить вывод транзитного транспорта за пределы города, сокращение времени в пути для водителей и улучшение транспортного сообщения между регионами Украины и странами Европейского Союза.
После вынужденного перерыва работы на объекте были возобновлены и полностью завершены.
В рамках реализации проекта:
- построено 6 км новой дороги;
- реконструировано 4 км существующей;
- отремонтировано еще 4,5 км дорожной сети и искусственных сооружений;
- построен путепровод через железную дорогу и эстакада.
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