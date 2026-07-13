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Продажа алкоголя в селе: когда ФЛП обязан применять РРО или ПРРО

22:54, 13 июля 2026
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Налоговая объяснила, нужен ли РРО при продаже пива, сидра и вина в селе.
Продажа алкоголя в селе: когда ФЛП обязан применять РРО или ПРРО
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Налоговая служба обратила внимание физических лиц – предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (2–4 группы), на особенности использования регистраторов расчетных операций при продаже отдельных алкогольных напитков в сельской местности.

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В ведомстве напомнили, что к подакцизным товарам относятся, в частности, спирт, алкогольные напитки, пиво (кроме кваса «живого» брожения), а также сидр, перри без добавления спирта и вина, для которых законодательством установлены ставки акцизного налога.

По общему правилу физические лица – предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога второй – четвертой групп, при осуществлении розничной торговли на территории сел и поселков могут проводить расчетные операции без применения регистратора расчетных операций (РРО) или программного РРО, используя расчетные книжки и книги учета расчетных операций. Вместе с тем такое право не распространяется на реализацию подакцизных товаров.

Таким образом, при продаже в селах и поселках пива, сидра, перри без добавления спирта или столовых вин предприниматели – плательщики единого налога 2–4 групп обязаны проводить расчетные операции с применением РРО или программного РРО на общих основаниях.

В таком случае право осуществлять расчеты без кассовой техники с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций не применяется.

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налоговая РРО ГНС

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