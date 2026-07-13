На Полтавщине судили 52-летнего фотографа за развращение девочек

В Кременчуге осудили детского фотографа, гражданина РФ, который под видом профессиональной съемки годами занимался развращением и сексуальной эксплуатацией девочек.

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В Полтавской области перед судом предстал 52-летний мужчина, который занимался профессиональной съемкой детей. По информации органов прокуратуры, его признали виновным в развратных действиях в отношении девочек в возрасте от 13 до 15 лет, а также в создании детского порнографического контента.

Следствие установило, что осужденный является гражданином РФ, имевшим вид на постоянное жительство в Украине. В Кременчуге он активно занимался фото- и видеосъемкой, регулярно работал в учебных заведениях и снимал детские праздники, что давало ему постоянный доступ к несовершеннолетним.

В результате преступных действий фигуранта пострадали трое девочек, причем двух из них он начал развращать значительно раньше. Для изготовления запрещенного контента мужчина соответствующим образом оборудовал собственную квартиру и рабочую фотостудию. Полученные порнографические материалы злоумышленник частично распространял через запрещенную в Украине социальную сеть «ВКонтакте».

В 2023 году в жилье и на работе россиянина провели обыски, в ходе которых нашли более 40 видеофайлов с интимным материалом при участии подростков. В том же году его дело передали в суд.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемый и его сожительница пытались повлиять на одну из потерпевших», — добавили в прокуратуре.

Теперь суд признал мужчину виновным в преступлениях, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса в редакции, действовавшей на момент их совершения:

вербовка человека, совершенная с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния в отношении несовершеннолетнего и малолетнего — части 2, 3 статьи 149 УК Украины (в редакции от 12. 01. 2006);

удовлетворение половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия и с использованием беспомощного состояния — часть 3 статьи 153 в редакции от 1. 06. 2010;

половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости — часть 1 статьи 155 в редакции от 25. 09. 2008;

совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, и малолетних лиц — части 1, 2 статьи 156 в редакции от 25. 09. 2008;

умышленное хранение и распространение детской порнографии — часть 4 статьи 301 в редакции от 18. 02. 2021;

умышленное хранение детской порнографии без цели сбыта или распространения — часть 1 статьи 301-1;

содержание притонов разврата с привлечением малолетних — часть 4 статьи 302.

По решению суда злоумышленника приговорили к 11 годам лишения свободы. Кроме того, ему на три года запретили публиковать любые фото- и видеоматериалы в сети, а также лишили права на протяжении 18 лет работать с несовершеннолетними и заниматься фотографической деятельностью.

Осужденный полностью согласился с обвинением и признал свою вину. До момента, пока приговор официально не вступит в законную силу, фигурант будет находиться под стражей в следственном изоляторе.

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