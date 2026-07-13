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Фотоловушки против джипинга: в нацпарке «Синевир» нарушителей будут передавать полиции

23:30, 13 июля 2026
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Незаконный джипинг на территории Национального природного парка «Синевир» будут фиксироваться с помощью фотоловушек и скрытых камер.
Фотоловушки против джипинга: в нацпарке «Синевир» нарушителей будут передавать полиции
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В Национальном природном парке «Синевир» усилили меры по противодействию незаконному джипингу и предупредили об ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Для выявления нарушителей на территории парка установили дополнительные фотоловушки и средства скрытой фото- и видеофиксации, а собранные материалы будут передавать правоохранительным органам.

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В администрации парка подчеркнули, что бесконтрольное передвижение внедорожников по заповедной территории создает серьезную угрозу природным экосистемам и негативно влияет на условия жизни местных жителей. В частности, движение автомобилей приводит к разрушению плодородного слоя почвы, развитию эрозионных процессов и повреждению редких видов растений, занесенных в Красную книгу Украины.

Кроме того, шум двигателей беспокоит диких животных и птиц, вынуждая их покидать привычные места обитания, особенно в период размножения. Также в парке обращают внимание на риск загрязнения почвы и горных ручьев выхлопными газами и горюче-смазочными материалами.

По информации администрации, участники джипинга нередко заезжают и на частные земельные участки, которые местные жители используют для ведения сельского хозяйства или выпаса скота. В парке подчеркнули, что будут защищать как природные комплексы, так и права собственников таких земель.

Для усиления контроля вдоль наиболее популярных нелегальных маршрутов установлена дополнительная сеть фотоловушек и систем скрытой фото- и видеофиксации. Полученные материалы будут передаваться правоохранительным органам для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной либо, в случае причинения значительного ущерба, уголовной ответственности.

В национальном парке отметили, что рады посетителям, которые соблюдают природоохранные правила и выбирают экологические виды отдыха, в частности пешие маршруты, экологические тропы и велотуризм. Вместе с тем администрация подчеркнула, что использование заповедной территории для поездок на внедорожниках с нарушением требований законодательства недопустимо.

Напомним, что еще в 2025 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4188-IX, направленный на усиление охраны территорий и объектов природно-заповедного фонда.

Документ ввел ряд важных изменений, направленных на защиту украинских заповедных территорий.

В частности, законом установлен запрет на проезд механических транспортных средств по территориям природно-заповедного фонда. Исключение сделано только для дорог общего пользования, движение по которым разрешено в соответствии с законодательством.

Также сообщалось, что правительство призывают полностью запретить джипинг в Карпатах.  В частности, инициаторы выступают за полный запрет использования внедорожников, квадроциклов, багги, эндуро-мотоциклов и другой техники повышенной проходимости вне дорог общего пользования на территориях природно-заповедного фонда Карпатского региона.

По мнению авторов инициативы, неконтролируемые заезды такой техники постепенно разрушают уникальные горные экосистемы, ухудшают состояние растительного и животного мира, ускоряют деградацию природных ландшафтов и создают дополнительные риски для туристов, пользующихся пешеходными маршрутами.

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полиция Закарпатье транспорт

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