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Джипы, квадроциклы и эндуро хотят полностью запретить в Карпатах: за нарушения — штрафы и конфискация

10:19, 30 июня 2026
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Поездки на джипах, квадроциклах и эндуро по заповедным территориям Карпат могут оказаться под полным запретом.
Джипы, квадроциклы и эндуро хотят полностью запретить в Карпатах: за нарушения — штрафы и конфискация
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В Украине предлагают полностью запретить использование внедорожников, квадроциклов, багги и эндуро-мотоциклов вне дорог общего пользования на территории природно-заповедного фонда Карпатского региона.

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Инициаторы считают, что неконтролируемое движение транспорта повышенной проходимости наносит значительный ущерб природе, приводит к разрушению горных экосистем, негативно влияет на флору и фауну и создает опасность для туристических маршрутов.

Кроме полного запрета таких поездок, предлагается усилить ответственность за нарушения, внедрить эффективные механизмы контроля и определить исключения для транспорта, который используется для служебных и хозяйственных нужд.

С такой инициативой зарегистрировали петицию в Кабмин №41/010204-26эп «О полном запрете джипинга, эндуро-мотоспорта и использования других транспортных средств повышенной проходимости вне дорог общего пользования в заповедных зонах Карпатского региона».

Авторы обращения подчеркивают, что Карпаты являются уникальной экосистемой, центром биоразнообразия и одной из главных туристических локаций Украины. В то же время, по их мнению, горы находятся под угрозой из-за джипинга и неконтролируемого использования внедорожников, квадроциклов (ATV/UTV) и эндуро-мотоциклов.

Передвижение тяжелой техники по вершинам, полонинам, заповедным лесам и руслам горных рек приводит к разрушению природной среды.

Почему предлагают запретить джипинг, квадроциклы и эндуро в Карпатах

Использование транспорта повышенной проходимости в заповедных зонах имеет ряд негативных последствий.

В частности, речь идет об эрозии почв и риске оползней. По их словам, колеса внедорожников повреждают травяной покров полонин, в результате чего образуются глубокие колеи, которые после осадков превращаются в овраги и способствуют эрозии.

Также техника может разрушать места произрастания редких растений, в том числе занесенных в Красную книгу Украины, а также естественные места обитания диких животных.

Отдельно обращают внимание на шумовое загрязнение. По мнению авторов, громкий звук двигателей пугает диких животных и птиц, вынуждая их покидать места гнездования и выкармливания потомства.

Кроме того, они считают, что джипинг ухудшает состояние туристических маршрутов, превращая отдельные участки в непроходимую грязь и создавая опасность для пеших туристов.

Какие ограничения и штрафы предлагают ввести для джипинга в Карпатах

Кабмин, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и народных депутатов призывают:

  • законодательно запретить въезд и передвижение любых частных механических транспортных средств повышенной проходимости (джипов, квадроциклов, багги и эндуро-мотоциклов) вне дорог общего пользования на территории объектов природно-заповедного фонда Карпатского региона;
  • усилить ответственность за нарушение такого режима, существенно увеличить штрафы, а также предусмотреть конфискацию транспортных средств в пользу государства или ВСУ в случае повторного или злостного нарушения;
  • внедрить механизмы контроля, обязав администрации национальных природных парков, лесные хозяйства и органы экологического контроля установить шлагбаумы, фотоловушки на въездах в заповедные зоны и регулярно проводить совместные рейды с полицией;
  • определить исключения, разрешив движение специальной техники только для работников лесного хозяйства, спасателей ГСЧС, военнослужащих, пограничников, а также местных жителей, осуществляющих хозяйственную деятельность по специальным пропускам.

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