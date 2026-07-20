Детсады могут появиться в жилых домах — в Украине обновили правила создания дошкольных заведений

Теперь площадь помещений, количество групп, игровых зон и спортивных площадок будут определяться при проектировании с учетом реального количества детей и формата работы заведения.

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Министерство развития общин и территорий Украины утвердило новые государственные строительные нормы для учреждений дошкольного образования. Документ ДБН В.2.2-4:2026 «Учреждения дошкольного образования» устанавливает современные требования к проектированию и строительству яслей, детских садов и специальных дошкольных учреждений.

Новые правила разработали с учетом положений нового Закона Украины «О дошкольном образовании» и европейских подходов к организации образовательного пространства.

Главным изменением станет отказ от единого стандартного подхода к строительству детских садов. Теперь проектные решения должны зависеть от потребностей конкретного учреждения — его вместимости, количества детей, возраста воспитанников и особенностей образовательного процесса.

Согласно новым требованиям, во время проектирования будут определять количество и площадь помещений, игровых и спортивных площадок в зависимости от конкретного учреждения. Также предусмотрено более гибкое планирование зданий — одно пространство сможет выполнять несколько функций.

Отдельные изменения касаются небольших детских садов. Для учреждений вместимостью до 40 детей, а также специальных садов до 24 детей требования упрощены. Это позволит создавать больше дошкольных учреждений в жилых и общественных зданиях, в частности при предприятиях и учреждениях.

В новых ДБН также усилили требования по безбарьерности. Документ предусматривает доступность территорий, зданий и помещений, а также создание инклюзивной среды для детей с особыми образовательными потребностями.

Новые строительные нормы в первую очередь будут применять во время нового строительства. В то же время документ учитывает особенности реконструкции и капитального ремонта уже существующих детских садов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство образования и науки сообщило, что государственная образовательная экосистема «Мрія» в ближайшее время начнет работать и в учреждениях дошкольного образования. В шести областях Украины стартует пилотный проект «Мрія.Дошкілля», который должен помочь упростить ежедневную работу детских садов, сократить объем бумажной документации и улучшить коммуникацию с родителями.

В рамках пилота детские сады будут тестировать функционал «Мрія.Дошкілля» в повседневной работе. На вебпортале и в мобильном приложении будут доступны цифровые журналы, профили групп, детей и педагогов. Система позволит вести учет посещаемости, планировать занятия и поддерживать связь с родителями.

В МОН отмечают, что это поможет педагогам быстрее выполнять рутинные задачи, а администрациям — эффективнее организовывать управленческие процессы и отчетность.