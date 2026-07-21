Закроют ли украинским мужчинам въезд в Польшу — официальное заявление власти
Украинские мужчины призывного возраста и в дальнейшем смогут въезжать в Польшу после введения новых правил временной защиты в Европейском Союзе. Ограничений на пересечение границы не предусматривается, однако процедура въезда может стать более формализованной.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик. По его словам, сам факт наличия у человека статуса военнообязанного в Украине не будет основанием для запрета на въезд в Польшу.
В то же время такие граждане не смогут автоматически претендовать на международную защиту в ЕС только из-за своего статуса.
«С формальной точки зрения это два разных вопроса. Человек, подлежащий мобилизации в Украине, сможет въехать в Польшу, но не будет иметь права обратиться за международной защитой», — пояснил представитель польского правительства.
Он также отметил, что пограничная служба будет фиксировать факт пересечения границы такими лицами. Это может происходить путем внесения соответствующей информации в системы или выдачи специального подтверждения.
Новые правила не будут распространяться на украинцев, которые уже находятся в странах ЕС и ранее получили статус временной защиты. Если человек уже пользовался этим статусом и меняет страну пребывания, будут действовать другие процедуры.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», страны Европейского Союза договорились продлить действие статуса временной защиты для людей, которые выехали из Украины из-за полномасштабной войны, до 4 марта 2028 года. В то же время для новых заявителей будет действовать дополнительное условие — получить защиту смогут только те, кто выполняет свои воинские обязанности в Украине.
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