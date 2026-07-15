  1. В мире

ЕС продлил временную защиту украинцев до 2028 года, но есть условие

11:43, 15 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Временная защита будет предоставлена ​​только тем, кто выполняет свои военные обязательства в Украине.
ЕС продлил временную защиту украинцев до 2028 года, но есть условие
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Страны Европейского союза договорились продлить действие статуса временной защиты для людей, которые выехали из Украины из-за полномасштабной войны, до 4 марта 2028 года. В то же время для новых заявителей будет действовать дополнительное условие — получить защиту смогут только те, кто выполняет свои воинские обязанности в Украине.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Совете ЕС, решение о продлении временной защиты еще на один год приняли, чтобы обеспечить стабильность для украинцев, которые нашли убежище в странах Евросоюза.

При этом в ЕС подчеркнули, что поддержка Украины должна учитывать ее оборонные потребности. Именно поэтому в дальнейшем временную защиту будут предоставлять только тем гражданам Украины, которые смогут подтвердить выполнение своих воинских обязанностей.

Новое требование будет касаться только людей, которые впервые будут обращаться за временной защитой. Оно не будет распространяться на украинцев, которые уже имеют этот статус в странах ЕС.

Для подтверждения выполнения воинских обязанностей заявителям нужно будет предоставить соответствующие документы. Это может быть, в частности, паспорт с отметкой о законном выезде из Украины, сделанной украинскими органами власти, или бумажный либо электронный документ, подтверждающий освобождение от воинской обязанности или ее выполнение.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в последнее время в Украине активно обсуждают проблему дефицита кадров и возможность привлечения иностранных работников на отечественный рынок труда. На фоне этих дискуссий петиция №41/009825-26еп с призывом разработать государственную стратегию защиты национального рынка труда, которая предусматривает приоритетное трудоустройство и бронирование граждан Украины, а также привлечение представителей украинской диаспоры вместо трудовых мигрантов из других стран, набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Европа беженец война защита военное положение

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Работодатель оплатил работнику годовое страхование жизни: когда нужно платить НДФЛ и военный сбор

Налоговая служба разъяснила, как облагаются налогом страховые взносы по годовому договору добровольного страхования жизни работников и какой признак дохода необходимо указывать в приложении 4ДФ.

Использование свидетелем заметок во время допроса: где проходит грань между собственными воспоминаниями и чужим сценарием

Во время допроса свидетеля суд должен установить, помогают ли записи лишь восстановить память или фактически подменяют его личные воспоминания.

От международных проектов к Высшему совету правосудия: как проходило собеседование Татьяны Цувиной в Этическом совете

Заседание Этического совета: проверка касается не только законности происхождения имущества или достоверности деклараций, но и профессиональной независимости, репутации и способности кандидата убедительно объяснить любые обстоятельства своей биографии.

ЕСПЧ признал несправедливым суд над полицейским из-за нерассмотренных доводов о провокации взятки

Судьи не выяснили, был ли заявитель спровоцирован на совершение преступления, подарунки тому, сто  такие доводы он приводил на всех этапах судебного разбирательства.

Кейс АО «Укрграфит» как иллюстрация системной проблемы squeeze-out: Верховный Суд отложил рассмотрение прецедентного дела до 21 июля

Кейс прифронтового предприятия «Укрграфит», рассматриваемый сейчас Кассационным хозяйственным судом, наглядно иллюстрирует глубину кризиса вокруг процедуры squeeze-out в Украине.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]