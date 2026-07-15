ЕС продлил временную защиту украинцев до 2028 года, но есть условие

Временная защита будет предоставлена ​​только тем, кто выполняет свои военные обязательства в Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Страны Европейского союза договорились продлить действие статуса временной защиты для людей, которые выехали из Украины из-за полномасштабной войны, до 4 марта 2028 года. В то же время для новых заявителей будет действовать дополнительное условие — получить защиту смогут только те, кто выполняет свои воинские обязанности в Украине.

Как сообщили в Совете ЕС, решение о продлении временной защиты еще на один год приняли, чтобы обеспечить стабильность для украинцев, которые нашли убежище в странах Евросоюза.

При этом в ЕС подчеркнули, что поддержка Украины должна учитывать ее оборонные потребности. Именно поэтому в дальнейшем временную защиту будут предоставлять только тем гражданам Украины, которые смогут подтвердить выполнение своих воинских обязанностей.

Новое требование будет касаться только людей, которые впервые будут обращаться за временной защитой. Оно не будет распространяться на украинцев, которые уже имеют этот статус в странах ЕС.

Для подтверждения выполнения воинских обязанностей заявителям нужно будет предоставить соответствующие документы. Это может быть, в частности, паспорт с отметкой о законном выезде из Украины, сделанной украинскими органами власти, или бумажный либо электронный документ, подтверждающий освобождение от воинской обязанности или ее выполнение.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в последнее время в Украине активно обсуждают проблему дефицита кадров и возможность привлечения иностранных работников на отечественный рынок труда. На фоне этих дискуссий петиция №41/009825-26еп с призывом разработать государственную стратегию защиты национального рынка труда, которая предусматривает приоритетное трудоустройство и бронирование граждан Украины, а также привлечение представителей украинской диаспоры вместо трудовых мигрантов из других стран, набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.