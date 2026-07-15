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Владимир Зеленский присвоил звание «Заслуженный юрист Украины» Виктору Дубовику и еще трем должностным лицам

11:14, 15 июля 2026
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Стало известно, кому Владимир Зеленский присвоил звание «Заслуженный юрист Украины».
Владимир Зеленский присвоил звание «Заслуженный юрист Украины» Виктору Дубовику и еще трем должностным лицам
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Президент Украины Владимир Зеленский в День Украинской Государственности присвоил почетное звание «Заслуженный юрист Украины» четырем должностным лицам.

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ДУБОВИКУ Виктору Викторовичу — Генеральному директору Директората Офиса Президента Украины.

НАЛУЦИШИНУ Виктору Владимировичу — профессору кафедры Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова.

ПОСПЕЛОВОЙ Татьяне Владимировне — заместителю директора Департамента правового обеспечения – начальнику отдела Министерства культуры Украины.

ПРОКУДИНУ Александру Сергеевичу — председателю Херсонской областной государственной администрации – начальнику Херсонской областной военной администрации.

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Владимир Зеленский

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