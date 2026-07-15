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Минфин утвердил новые формы Налогового расчета: когда и за какие периоды отчитываться

10:46, 15 июля 2026
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Применение новых форм начинается с 1 августа.
Минфин утвердил новые формы Налогового расчета: когда и за какие периоды отчитываться
Фото: НПУ
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Министерство финансов Украины утвердило новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса и обновило Порядок их заполнения и подачи. Они вступают в силу 17 июля 2026 года. Об этом сообщила Государственная налоговая служба. 

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Применение форм начинается с 1 августа для отчетности:

  • налоговых агентов (кроме ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность) — за июль 2026 года;
  • физических лиц — предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, — с подачей нового квартального Расчета с разбивкой показателей по месяцам квартала.

До этого времени ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, могут продолжать подавать Расчет по действующей месячной форме, поскольку квартальная форма еще не применяется. В настоящее время ГНС принимает и обрабатывает такие Расчеты за апрель — июнь 2026 года. 

Дублировать отчетность не нужно:

  • если вы уже подали Расчет за все месяцы по месячной форме, повторно подавать его после введения квартальной формы не нужно;
  • если же отчетность по месячной форме подана не за все месяцы квартала, квартальный Расчет необходимо подать только за те месяцы, за которые отчетность не подавалась.

ГНС обращает внимание, что до 10 августа необходимо отчитаться уже за 2 квартал 2026 года. 

Как и ранее, Расчет подается только в случае начисления или выплаты доходов физическим лицам в отчетном периоде.

Соответствующие изменения внесены приказами Минфина от 07.05.2026 № 243 и от 26.05.2026 № 284, которые вступают в силу 17 июля 2026 года.

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налоговая Минфин налоги

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