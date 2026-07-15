Верховная Рада хочет ввести «социальный фильтр» перед продажей единственного жилья должников

В Раду внесли законопроект, который должен защитить уязвимых граждан от потери единственного жилья.

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В Украине планируют изменить правила отчуждения жилья, чтобы защитить пенсионеров, людей с инвалидностью, военнослужащих и других уязвимых граждан от потери единственного места проживания.

Речь идет о законопроекте №15409. Документ предусматривает введение дополнительных гарантий при исполнительных процедурах, нотариальных действиях и продаже имущества.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», главная идея инициативы — ни одно уязвимое лицо не может быть лишено единственного жилья без индивидуальной оценки его потребностей и обеспечения альтернативы.

Законопроект предлагает:

ввести понятия «уязвимое совершеннолетнее лицо» и «единственное жилье»;

запретить отчуждение единственного жилья таких лиц без заключения органа социальной защиты;

обязать исполнителей приостанавливать взыскание, если существует риск бездомности;

усилить контроль нотариусов при заключении договоров относительно жилья;

ввести оценку риска утраты жилья.

По замыслу авторов, новые правила должны предотвратить ситуации, когда люди из-за долгов, мошенничества или состояния здоровья теряют квартиры или дома.

По словам председателя парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, толчком к разработке документа стали случаи, когда после возвращения с фронта военнослужащие обнаруживали переоформление жилья на других лиц, а пенсионеры теряли квартиры из-за долгов или мошеннических действий.

Одним из самых резонансных стал случай пенсионера, который из-за многолетнего долга за коммунальные услуги потерял единственную квартиру. Квартиру площадью 41 кв. м продали за бесценок из-за долгов, когда он фактически находился в беспомощном состоянии и не мог защитить свои права.

Значительная часть задолженности возникла из-за многолетнего начисления пенсионеру внутридомовых потерь воды в многоквартирном доме. У большинства жителей дома были установлены индивидуальные счетчики воды, тогда как у пенсионера приборы учета отсутствовали. Именно это стало одной из причин накопления значительной задолженности, которая в итоге привела к реализации его квартиры в рамках исполнительного производства.

Еще один случай касается многодетного военнослужащего, который после возвращения с фронта обнаружил, что его жилье было переоформлено на других лиц. Когда защитник вернулся домой, в квартире уже находились посторонние люди, которые пытались его выселить.

В настоящее время документ уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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