От международных проектов к Высшему совету правосудия: как проходило собеседование Татьяны Цувиной в Этическом совете

Заседание Этического совета: проверка касается не только законности происхождения имущества или достоверности деклараций, но и профессиональной независимости, репутации и способности кандидата убедительно объяснить любые обстоятельства своей биографии.

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Процедура формирования Высшего совета правосудия предусматривает не только проверку профессиональных достижений кандидатов, но и более глубокий анализ их репутации, поведения и соответствия стандартам добропорядочности. В рамках полномочий, определенных статьей 9-1 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», Этический совет оценивает кандидатов через призму профессиональной этики, независимости и способности выполнять функции члена конституционного органа судебного управления.

Собеседование с Татьяной Андреевной Цувиной, которое состоялось 8 июля 2026 года, показало, что во время нынешнего конкурса внимание уделяется не только происхождению имущества или содержанию деклараций. Не менее важными стали вопросы профессиональной независимости, способности противостоять возможному политическому влиянию, прозрачности доходов и готовности кандидата предоставлять исчерпывающие объяснения касательно любых обстоятельств своей профессиональной деятельности.

Цувина Татьяна Андреевна — доктор юридических наук, профессор, специалист в сфере гражданского процесса и международного правосудия. На протяжении последних лет она принимала участие в ряде международных проектов по реформированию украинского законодательства и гармонизации его с правом Европейского Союза.

Одним из показательных эпизодов собеседования стало участие кандидатки в конкурсной комиссии по отбору Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в 2023–2024 годах.

В ходе собеседования члены Этического совета сообщили, что накануне заседания получили информацию от Специализированной антикоррупционной прокуратуры об уголовном производстве, в рамках которого проверяются возможные попытки влияния на членов конкурсной комиссии со стороны отдельных представителей исполнительной власти. При этом Этический совет не утверждал о причастности Татьяны Цувиной к каким-либо противоправным действиям, а заданные вопросы были направлены на выяснение обстоятельств, которые могли иметь значение для оценки ее соответствия критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Татьяна Цувина категорически опровергла любые попытки стороннего влияния на свою деятельность. Она сообщила, что не получала никаких рекомендаций, указаний или неофициальных списков кандидатов от должностных лиц Кабинета Министров или других органов государственной власти. По словам кандидатки, о существовании соответствующего уголовного производства она узнала только во время собеседования.

Отдельно она объяснила, что в случае получения каких-либо незаконных предложений или попыток влияния сообщила бы об этом другим членам конкурсной комиссии и обратилась бы в компетентные правоохранительные органы. Отвечая на вопросы Этического совета, кандидатка подчеркнула, что во время работы в конкурсной комиссии действовала исключительно в рамках законодательства и соответствующих процедур.

В то же время сам факт существования уголовного производства или поступления информации от правоохранительного органа не свидетельствует об установлении вины какого-либо лица и не является доказательством его причастности к возможным правонарушениям. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу. Именно поэтому Этический совет оценивал не правовые аспекты соответствующей информации, а объяснения кандидатки и их значение для проверки ее соответствия критериям профессиональной этики и добропорядочности, определенным Законом Украины «О Высшем совете правосудия».

Второй большой блок собеседования касался финансовой прозрачности кандидатки. Члены Совета обратили внимание на увеличение ее доходов и сбережений на протяжении последних лет и попросили объяснить источники их происхождения.

Татьяна Цувина отметила, что основными источниками ее доходов являются преподавательская и научная деятельность, экспертная работа в качестве физического лица-предпринимателя и участие в международных проектах технической помощи.

По словам кандидатки, она работала над анализом украинского законодательства на соответствие праву Европейского Союза, подготовкой экспертных заключений и разработкой рекомендаций по реформированию судебной системы.

Во время собеседования основное внимание Этического совета было сосредоточено на выяснении источников доходов кандидатки и их соответствии задекларированной профессиональной деятельности. Члены Совета также оценивали полноту и последовательность предоставленных объяснений.

Отдельная часть собеседования была посвящена и имущественным вопросам. Члены Этического совета обратили внимание на квартиру в Харькове площадью более 100 квадратных метров, оформленную на мать кандидатки и мать ее мужа.

Татьяна Цувина детально объяснила механизм приобретения жилья, распределение средств между членами семьи и источники финансирования. В частности, она сообщила, что часть средств была получена от продажи земельного участка, принадлежавшего ее мужу.

Оформление квартиры на родителей кандидатка объяснила семейными договоренностями и желанием урегулировать возможные имущественные вопросы между родственниками, отметив, что все участники сделки имеют юридическое образование и сознательно выбрали именно такую модель оформления.

Также члены Совета поинтересовались пребыванием кандидатки в австрийском городе Грац после начала полномасштабной войны.

Татьяна Цувина сообщила, что находилась там в рамках научной программы и получала академическую стипендию университета. Она отдельно подчеркнула, что не пользовалась социальными выплатами правительства Австрии, а ее пребывание за границей было связано исключительно с научной деятельностью.

Во время собеседования Этический совет проверял полноту декларирования имущественных обстоятельств, соответствие предоставленных объяснений материалам конкурсного досье и отсутствие обоснованных сомнений в законности происхождения средств и прозрачности имущественных операций. Сам факт постановки таких вопросов не свидетельствовал об установлении нарушений или несоответствии кандидатки критериям профессиональной этики и добропорядочности, а являлся частью стандартной процедуры оценивания, предусмотренной Законом Украины «О Высшем совете правосудия». Предоставленные объяснения были учтены Этическим советом при принятии окончательного решения по результатам конкурса.

Во время собеседования обсуждались также профессиональный опыт кандидатки и ее видение деятельности будущего члена Высшего совета правосудия.

Татьяна Цувина подчеркнула, что многолетняя работа над проектами по внедрению европейских стандартов в сфере правосудия позволила ей глубоко понять проблемы украинской судебной системы.

Она отметила, что одним из главных вызовов остается обеспечение независимости судей при одновременном совершенствовании механизмов дисциплинарной ответственности, а также реализация международных рекомендаций по судебному управлению.

Для Этического совета этот блок стал возможностью оценить не только добропорядочность кандидатки, но и уровень ее профессиональной компетентности и готовности работать в составе конституционного органа.

Практика формирования стандартов добропорядочности

Материалы собеседования свидетельствуют, что во время конкурса 2026 года Этический совет комплексно оценивал кандидатов. Предметом проверки были независимость от возможного внешнего влияния, источники происхождения доходов, имущественные вопросы, профессиональная репутация, а также способность кандидата предоставить последовательные и убедительные объяснения касательно обстоятельств своей биографии.

В то же время само наличие информации об уголовных производствах или сообщений других органов не определяло результат автоматически. Совет проверял, существуют ли фактические обстоятельства, которые могут поставить под сомнение профессиональную этику конкретного кандидата.

Собеседование показало также, что международная экспертная деятельность и участие в проектах по реформированию правосудия могут быть важными факторами при оценке профессиональной репутации кандидата, однако они не освобождают его от необходимости детально объяснять все вопросы касательно имущества, доходов или профессиональной биографии.

Именно совокупность документов, логичность объяснений и отсутствие обстоятельств, оставляющих обоснованные сомнения в соответствии критериям профессиональной этики и добропорядочности, могут стать основанием для положительного решения Этического совета в отношении кандидата.

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