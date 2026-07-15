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Фальшивые диагнозы для МСЭК: ВС освободил врача от ответственности из-за процессуальной ошибки суда

07:30, 15 июля 2026
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Врач избежал наказания из-за истечения сроков давности: ВС подчеркнул обязанность судов апелляционной инстанции проверять сроки давности и разъяснять лицу право на освобождение от ответственности.
Фальшивые диагнозы для МСЭК: ВС освободил врача от ответственности из-за процессуальной ошибки суда
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Кассационный уголовный суд по делу № 464/5324/24 отменил обвинительный приговор врачу, осужденному за служебный подлог документов при оформлении инвалидности, и закрыл уголовное производство в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

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Обстоятельства дела

По материалам дела обвиняемый работал заведующим отделением медицинской реабилитации центральной больницы, а также врачом-невропатологом межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Следствие установило, что в период с 25 июля по 4 августа 2022 года обвиняемый, действуя совместно с другими неустановленными лицами, оформил выписку из медицинской карты на имя мужчины, который не находился на стационарном лечении, не проходил никаких медицинских обследований и не обращался в данное медицинское учреждение.

В выписке было указано, что пациент якобы почти десять дней находился на стационарном лечении и страдал рядом тяжелых неврологических заболеваний. По версии обвинения, врач заверил документ печатями и передал его для дальнейшего оформления инвалидности через МСЭК.

Позже, работая врачом-невропатологом межрайонной МСЭК, обвиняемый без личного осмотра пациента составил и подписал акт освидетельствования с ложными сведениями о состоянии его здоровья. На основании этого документа мужчине была установлена третья группа инвалидности вследствие общего заболевания.

После этого акт подписали другие члены МСЭК, а на его основании мужчине выдали справку об установлении третьей группы инвалидности вследствие общего заболевания.

Сыховский районный суд г. Львова признал врача виновным в служебном подлоге, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Ему назначили два года ограничения свободы, на три года запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в медицинских учреждениях всех форм собственности, а также взыскали 24 136,98 грн на проведение экспертиз.

Львовский апелляционный суд оставил этот приговор без изменений.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии со статьей 285 УПК Украины лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении уголовного правонарушения, которое может быть освобождено от уголовной ответственности, должно быть разъяснено право на такое освобождение. При этом подозреваемому или обвиняемому необходимо разъяснить суть подозрения или обвинения, основания освобождения от уголовной ответственности, право возражать против закрытия уголовного производства по этому основанию, а также последствия такого возражения. Если лицо возражает против освобождения, досудебное расследование и судебное разбирательство проводятся в общем порядке.

Суд также сослался на правовой вывод объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 6 декабря 2021 года. В нем указано, что суды первой и апелляционной инстанций обязаны разъяснить обвиняемому, если на момент рассмотрения дела истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Лицу должны сообщить о праве на освобождение от уголовной ответственности, закрытие уголовного производства, а также о праве возражать против такого решения и последствиях такого возражения.

Верховный Суд подчеркнул, что неразъяснение судами первой или апелляционной инстанций этих обстоятельств вопреки требованиям статьи 285 УПК Украины является нарушением требований уголовного процессуального закона и свидетельствует о неправильном применении закона Украины об уголовной ответственности, а именно — неприменении закона, который подлежал применению.

Коллегия судей установила, что на момент рассмотрения уголовного производства Львовским апелляционным судом 20 октября 2025 года уже существовали основания для освобождения обвиняемого от уголовной ответственности по статье 49 УК Украины. Однако апелляционный суд, принимая решение, не применил эту норму закона, чем допустил существенное нарушение требований уголовного процессуального закона и неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности.

При этом Верховный Суд учел, что осужденный сообщил о своем согласии на закрытие уголовного производства в связи с истечением сроков давности, а во время кассационного рассмотрения повторно подтвердил, что не возражает против освобождения от уголовной ответственности на основании статьи 49 УК Украины.

Учитывая установленные обстоятельства, Верховный Суд пришел к выводу, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а приговор суда первой инстанции и определение апелляционного суда — отмене. Обвиняемый подлежит освобождению от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины в связи с истечением сроков давности, а уголовное производство — закрытию на основании пункта 1 части 2 статьи 284 УПК Украины.

Верховный Суд также изменил распределение процессуальных расходов. Суд отметил, что в случае освобождения лица от уголовной ответственности вследствие истечения сроков давности расходы на проведение экспертиз не взыскиваются с такого лица, а относятся на счет государства. Поэтому 24 136,98 грн расходов на привлечение экспертов суд отнес на счет государства.

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Фальшивые диагнозы для МСЭК: ВС освободил врача от ответственности из-за процессуальной ошибки суда

Врач избежал наказания из-за истечения сроков давности: ВС подчеркнул обязанность судов апелляционной инстанции проверять сроки давности и разъяснять лицу право на освобождение от ответственности.

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