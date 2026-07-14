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Пенсия может возрасти на 54%: кто имеет право на повышенные выплаты

23:59, 14 июля 2026
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В ПФУ напомнили, как работает механизм повышения пенсии, от чего зависит размер надбавки и что следует учесть перед принятием такого решения.
Пенсия может возрасти на 54%: кто имеет право на повышенные выплаты
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Украинцы, которые после достижения пенсионного возраста не спешат оформлять пенсию и продолжают официально работать, могут рассчитывать на увеличение будущих выплат. Такой механизм предусмотрен законодательством и призван стимулировать граждан дольше оставаться на рынке труда.

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В Пенсионном фонде напоминают, что право на повышенный размер пенсии имеют граждане, достигшие 60-летнего возраста, имеющие необходимый страховой стаж, но не обратившиеся за назначением пенсии и продолжившие работать.

Размер надбавки зависит от того, на какой срок человек откладывает оформление пенсии. Если отсрочка составляет до пяти лет включительно, пенсия увеличивается на 0,5% за каждый полный месяц. Если же пенсия оформляется более чем через пять лет после возникновения права на нее, надбавка составляет 0,75% за каждый полный месяц.

Например, один год отсрочки обеспечит увеличение пенсии на 6%, два года — на 12%. Если же человек решит оформить пенсию через шесть лет (72 месяца), ее основной размер увеличится на 54%.

Вместе с тем такое решение не всегда является финансово выгодным. Прежде чем откладывать выход на пенсию, стоит проанализировать собственную ситуацию и сопоставить возможные преимущества и потери.

Прежде всего следует оценить, какую сумму пенсионных выплат человек не получит за период отсрочки, насколько увеличится его будущая пенсия, а также учесть состояние здоровья и личные жизненные обстоятельства.

К примеру, если гражданин отложил оформление пенсии на два года и за это время не получил около 120 тысяч гривен пенсионных выплат, а после назначения пенсии надбавка составит лишь 600 гривен в месяц, компенсировать потерянную сумму он сможет только более чем за 16 лет получения повышенной пенсии.

Именно поэтому специалисты рекомендуют перед принятием такого решения тщательно просчитать все возможные последствия. Для одних граждан отсрочка выхода на пенсию может оказаться выгодной, тогда как для других она не обязательно станет лучшим вариантом.

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