Одесский апелляционный суд получит новых судей: ВСП согласовал три кандидатуры

ВСП согласовал трех претендентов на должности судей Одесского апелляционного суда, рассмотрение еще одной кандидатуры отложено.

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Высший совет правосудия на заседании рассмотрел вопрос о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей Одесского апелляционного суда. По результатам обсуждения ВСП поддержал три кандидатуры, а именно:

• Альфии Курбановой,

• Натальи Коломиец,

• Дмитрия Роика.

Рассмотрение кандидатуры Руслана Абухина после обсуждения ВСП решил отложить для выяснения всех обстоятельств дела с определением даты следующего заседания на 28 июля 2026 года.

Детали рассмотрения кандидатуры Альфии Курбановой

Альфия Курбанова в 2005 году окончила Одесскую национальную юридическую академию. Ученая степень и ученое звание у кандидата отсутствуют. Свою профессиональную деятельность кандидат начала в 2006 году в должности юрисконсульта корпорации «Первая Консалтинговая Группа», с 19 июля 2007 года по 20 февраля 2015 года работала помощником судьи Хозяйственного суда Одесской области, а с марта 2016 года была помощником адвоката и по совместительству работала юрисконсультом. Указом Президента Украины от 24 сентября 2016 года Альфия Курбанова назначена на должность судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области сроком на пять лет.

С 24 сентября 2021 года полномочия прекращены в связи с истечением срока, на который она была назначена. Решением Комиссии от 18 декабря 2023 года судья Шосткинского горрайонного суда Сумской области Альфия Курбанова признана соответствующей занимаемой должности.

Решением Высшего совета правосудия от 23 апреля 2024 года Президенту Украины внесено представление о назначении Альфии Курбановой на должность судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области. Указом Президента Украины от 4 июля 2024 года Альфия Курбанова назначена на должность судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области.

По результатам квалификационного оценивания набрала 741,3 балла.

Во время рассмотрения ВСП обратил внимание на посещение кандидаткой территории России в 2017–2019 годах. Также обсуждались статистика закрытия дел по ст. 173-2 КУоАП, нарушение сроков рассмотрения дел в 2017–2021 годах и вопрос прохождения дистанционного обучения в период активной судебной деятельности. Кандидатка предоставила подробные объяснения, которые были учтены ВСП.

Детали рассмотрения кандидатуры Натальи Коломиец

Наталья Коломиец имеет солидный судейский стаж. В 2007 году назначена судьей Новокаховского городского суда Херсонской области, с 2012 года — бессрочно. Занимала должность судьи Апелляционного суда Херсонской области, с 2022 года была командирована в Одесский апелляционный суд.

По результатам квалификационного оценивания набрала 709,06 балла.

ОСД указывал на возможное предоставление недостоверных сведений относительно поездки в Беларусь в 2019–2020 годах, недекларирование отдельных активов мужа и принятие решений во время отпуска. Кандидатка пояснила, что поездка была транзитной во время туристического тура по странам Балтии, а остальные замечания связаны с техническими ошибками в декларациях и необходимостью оперативного рассмотрения процессуальных вопросов.

Детали рассмотрения кандидатуры Дмитрия Роика

Дмитрий Роик окончил Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова (2003) и Одесскую национальную юридическую академию (2008). С 2010 года работает судьей Малиновского (ныне Хаджибейского) районного суда г. Одессы, с 2019 года — бессрочно.

По результатам квалификационного оценивания набрал 709,71 балла.

ОСД обратил внимание на декларирование квартиры, оформленной на умершую бабушку, заниженную, по мнению общественности, стоимость автомобиля INFINITI QX50 жены, пользование автомобилем INFINITI QX60 матери и систематические нарушения сроков рассмотрения дел и внесения решений в ЕГРСР. Кандидат предоставил объяснения по этим обстоятельствам.

Решение ВСП

Высший совет правосудия поддержал три кандидатуры и решил направить соответствующие представления Президенту Украины.

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